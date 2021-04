Culture : Visitez les musées du monde entier malgré la crise sanitaire

Accueil > Culture > Expositions > Culture : Visitez les musées du monde entier malgré la crise (...)

Bien évidemment, il y a cette satanée crise sanitaire qui empêche les amateurs d’art de se déplacer pour admirer les œuvres ! Plus loin encore, il y a des rythmes de vie qui poussent à aller toujours plus vite, sans profiter pleinement des belles choses. Wherevart propose de partir à la découverte des plus belles initiatives culturelles digitales à travers le monde. Une façon ludique et artistique de profiter sans modération de spectacles uniques et enrichissants.

Le site Wherevart ©Wherevart

Passer le pont-levis du château de Pierrefonds en France ou faire le tour d’un avion militaire de 1909 au National Museum of the United States Air Force aux États-Unis quand on le souhaite depuis chez soi, c’est possible grâce à Wherevart. Cette plateforme donne accès aux visites virtuelles de dizaines de lieux d’art et de patrimoine du monde entier : musées, galeries, chapelles, lieux d’exposition… Le choix est vaste pour un dépaysement garanti en immersion totale. A l’origine de ce site, les professionnels du studio Notoryou, des "spect’acteurs" avisés qui analysent et participent activement, depuis des années, au phénomène de transformation digitale des institutions culturelles.

Une bibliothèque des lieux culturels à travers le monde

Au travers de leurs multiples expériences, ils ont intégré le fait que les acteurs du monde culturel, comme le public, étaient en quête de nouvelles alternatives innovantes, notamment au travers du digital, une solution idoine pour répondre aux problématiques de personnes qui restent contraintes dans leurs mouvements, mais toujours aussi en demande. C’est dans cette optique qu’est née l’idée de rassembler sur une plateforme l’accès à un maximum de visites virtuelles, telle une bibliothèque. Sur Wherevart l’internaute peut, en un seul coup d’œil, choisir vers quel lieu s’évader.

Visite de La Cité Interdite à Pékin ©Wherevart

Un nouveau canal générateur de trafic supplémentaire

Pour les institutions, c’est sans aucun doute un nouveau canal générateur de trafic supplémentaire. Le site s’est ainsi donné la mission de participer activement à la démocratisation de l’art et la culture, sans aucune contrainte de distance, d’argent, ou de connaissance, ouvrant également de nouvelles perspectives pédagogiques avec des réflexions déjà en cours sur des dispositifs de médiation/monstration.

« Wherevart n’a absolument pas la prétention de remplacer l’émotion procurée, in situ, par une œuvre d’art ou par des pierres empruntes d’une force historique, mais il offre bien plus qu’une alternative temporaire. » En attendant de pouvoir admirer un toile du musée Granet d’Aix-en-Provence ou de la collection Vasarely, rien n’empêche de plonger au cœur de la grotte de Chauvet.

Mathieu SELLER