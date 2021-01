DMS Logistics (Marseille) et Agrove (Aix-en-Provence) lauréats du Prix Innovation Bercy-IMT 2020

Accueil > Aix Marseille > Economie > DMS Logistics (Marseille) et Agrove (Aix-en-Provence) lauréats du Prix (...)

Pour la troisième année, le challenge entrepreneurial Prix Innovation Bercy-IMT accélère le développement des start-up les plus prometteuses. Malgré le contexte sanitaire, l’Institut Mines-Télécom a tenu à suivre les différentes étapes du challenge en adaptant les grands rendez-vous au format ‘’distanciel’’ et ainsi apporter sa contribution à la croissance et la relance par l’entrepreneuriat. Ce concours est ouvert aux start-up des incubateurs des écoles de l’IMT et aux start-up d’incubateurs partenaires. Le prix est soutenu par la Fondation Mines-Télécom, les Instituts Carnot et la Chaire Good in Tech.

©WeTechUp/IMT

Le 22 octobre dernier, 20 start-up sélectionnées sur les critères d’éligibilité au CES Las Vegas ainsi que sur des critères business, technologiques et good in tech valorisés au sein du réseau d’incubateurs WeTechUp de l’IMT, se sont présentées devant un jury d’experts business, technologiques et institutionnels, présidé par Thomas Courbe, directeur général de la Direction générale des entreprises (DGE) au Ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance.

Le jury a sélectionné 10 lauréats dont deux start-up de la Région Sud

Le jury a sélectionné 10 lauréats dont deux start-up de la Région Sud : l’aixoise Agrove et la marseillaise DMS Logistics, toutes deux incubées à l’École des Mines de Saint-Étienne (Campus George Charpak-Gardanne). Les 10 lauréats ont gagné ainsi le droit de participer au CES Las Vegas 2021 bénéficiant ainsi d’un accélérateur pour leur développement à l’international et entrent également en compétition pour les Grands Prix et le Prix Good in Tech. Des prix qui seront décernés lors d’une journée dédiée au bilan du CES Las Vegas 2021 organisée par l’IMT en partenariat avec le Ministère de économie, des Finances et de la Relance, Business France et le journal La Tribune, le 2 février prochain.

Les lauréats du Prix Innovation Bercy-IMT 2020

©Agrove

Agrove (incubateur Mines Saint-Étienne/Gardanne)

Démocratiser l’agriculture urbaine : Agrove (Aix-en-Provence) facilite l’agriculture urbaine grâce à ses jardinières verticales technologiques (applis, capteurs, IA et kits modulables). Conçues pour s’implanter dans les espaces collectifs et particuliers, leur système reposant sur l’intelligence artificielle permet de monitorer, d’alerter et d’apporter des conseils personnalisés aux utilisateurs. Tous leurs kits sont fabriqués en France et ont été désignés astucieusement et de manière responsable.

©DMS Logistics

DMS Logistics (incubateur Mines Saint-Étienne/Gardanne)

Digitalisation des métiers du conteneur : DMS Logistics (Marseille) est une plateforme IA de gestion et d’anticipation des flux de conteneurs. Elle connecte les acteurs de la logistique conteneurs, standardise leurs échanges et leur permet de mieux s’organiser pour fluidifier le trafic portuaire et terrestre. La solution en digitalisant les métiers du conteneur inland, permet d’améliorer la rotation des conteneurs de 30% et donc de désengorger les ports avec un gain de marge de 2,5% du CA.

Les autres lauréats du Prix Innovation Bercy-IMT 2020

CodistAi (incubateur Agoranov Paris)

Documentation automatique du code par Machine Learning : CodistAI est née d’une conviction forte : le futur du développement informatique passera par l’automatisation. Des millions de lignes de codes sont produites chaque jour. Leur maintenance est une activité manuelle couteuse réalisée par les développeurs. L’objectif est de mettre l’IA à leur service en documentant automatiquement le code. La solution de CodistAI est 100 fois plus rapide que celles existantes du marché grâce à une application nouvelle du machine learning.

Data Farm (incubateur IMT-BS, Télécom SudParis et ENSIIE)

Des data centers ultraperformants sans émission de CO2 : Datafarm installe et opère des data centers dans des fermes alimentées avec l’énergie renouvelable locale la moins chère et la plus constante qui soit : le biogaz. L’équipe propose des services IAAS (infrastructures as a service) de calculs haute performance à destination des métiers de l’IA (machine learning, deep learning), du Data marketing (big data analysis) et de la modélisation (finance, assurance, climat, recherche, …) dans une approche zéro carbone.

HYCCO (incubateur IMT Mines Albi)

Développer à grande échelle l’énergie hydrogène : HYCCO® a pour ambition de devenir un acteur incontournable de l’hydrogène, en participant au développement d’une nouvelle génération de PAC (piles à combustibles), qui permettra d’étendre massivement l’usage de l’hydrogène à des champs jusqu’alors réservés aux énergies fossiles. Son innovation de rupture permet de simultanément de multiplier par 4 la durée de vie et de diviser le poids par 2 des piles à combustibles actuellement utilisées pour la mobilité. HYCCO® veut, en outre, localiser sa production en région et reconvertir les emplois de la filière industrielle automobile diesel.

La Ruche à Vélos (incubateur IMT Atlantique Nantes)

Faciliter la mobilité avec un parking à vélos nouvelle génération : La Ruche à Vélos est une solution innovante de parkings pour vélos. Conçus en vertical, ils sont sécurisés, automatisés et parfaitement intégrés dans le paysage urbain. Grâce à une application mobile, les usagers déposent et retirent facilement leurs vélos en moins de 30 secondes. Le prototype qui a été fabriqué permet de stationner 50 vélos sur 24 m², lorsque les solutions les plus performantes en France peuvent stationner seulement 16 vélos sur le même espace.

LinkedNutri (incubateur IMT-BS Télécom SudParis et ENSIIE)

Se nourrir plus intelligemment : LinkedNutri propose une technologie de complémentation nutritionnelle sous surveillance médicale, liquide, personnalisée et connectée. Le dispositif MyNUMEA® combine une marketplace constituée des meilleurs experts en micro nutrition et un distributeur connecté directement placé chez l’utilisateur lui permettant, en quelques gestes, de compléter ses apports nutritifs au quotidien tout aussi simplement que s’il buvait un café.

Plastri (incubateur Mines Saint-Étienne/Saint-Étienne)

Transformer les déchets en ressources : La start-up crée un outil capable d’identifier les différents types de plastiques (constitués de polymères) afin de pouvoir les trier efficacement. La solution s’adresse aux PME du recyclage qui ont recours à l’identification visuelle pour tout ou partie du tri des plastiques. Elle permet de réduire significativement le pourcentage de déchets mis au rebut. Pour limiter les pertes, l’équipe développe également une plateforme de mise en relation entre recycleurs, chacun étant spécialisé dans seulement quelques polymères et ne pouvant donc traiter tous les plastiques.

TEMO (incubateur IMT Atlantique Nantes)

Le nouveau moteur pour annexe de bateau : TEMO a conçu un moteur électroportatif pour les petites embarcations nautiques. Cette alternative aux rames ou aux godilles permet de remplacer tous les moteurs thermiques et électriques de petite puissance (<2CV).

Unéole (incubateur IMT Lille Douai)

La plateforme d’énergie mixte éolien et solaire : Dans le cadre de la transformation énergétique urbaine, Unéole développe une plateforme d’énergie mixte solaire / éolien adaptée aux bâtiments à toit plat. Cette plateforme connectée est la solution la plus productrice d’énergie, jusqu’à 40% en plus, par rapport aux solutions majoritaires actuelles entièrement photovoltaïques. Elle est également la plus équilibrée (hiver /été, jour/nuit) et la plus rentable du marché.

Dominique GONOD #techsnooper