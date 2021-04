France Relance : les lauréats de l’appel à projets amont de la filière bois-forêt

Accueil > Méditerranée > Nice / Côte d’Azur > France Relance : les lauréats de l’appel à projets amont de la filière (...)

Dans un souci de favoriser la compétitivité et la résilience de la filière bois-forêt, face aux défis climatiques, le gouvernement a lancé, en décembre 2020, l’appel à projets « Investissement productifs dans la filière graine et plants » du plan France Relance. Son but : booster la modernisation et l’augmentation des capacités de production en finançant des outils et matériels performants.