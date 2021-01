Accueil > Sports > David Lisnard et l’agglo Cannes Lérins veulent rouler vert

Cette initiative est une étape dans la longue feuille de route des équipes de David Lisnard dans un plan de transition énergétique. Une suite logique, après l’initialisation, en décembre dernier, du projet d’unité de production d’hydrogène vert sur le territoire. En 2021, deux périodes de test sont donc d’ores et déjà prévues :

du 22/12 au 22/01 : carburant 100% végétal HVO 100 à base d’huiles végétales et/ou récupération, qui diminue l’empreinte carbone de 60 à 65% par rapport à un diesel

du 3 février au 4 mars : usage du OLEO 100, à base d’huile de colza (-70%).

Dans la continuité de notre projet d’une grande unité de production d’hydrogène vert, nous poursuivons notre démarche de développement de transports plus respectueux de l’environnement à Cannes Lérins, avec l’expérimentation du biocarburant sur nos bus. pic.twitter.com/J5U8wlVpYg — David Lisnard (@davidlisnard) January 29, 2021

Œuvrer pour une diminution progressive des émissions de CO2

Pour le Président de l’Agglomération, si la précipitation n’est surtout pas une bonne chose, il convient tout de même d’avancer rapidement : « Bien évidemment, cela ne se fera pas du jour au lendemain et il faudra régler le curseur à la baisse au fur et à mesure des années. Il s’agit de diminuer dès à présent, sur une période transitoire d’usage mixte, les émissions de CO2 du réseau de transport, jusqu’à l’équipement complet de la flotte en véhicules électriques et à hydrogène d’ici 2035, à raison de 5 à 8 bus acquis par an. » Pour l’occasion, Cannes Lérins a décidé d’être une agglomération « moteur » et de donner l’exemple à suivre. « Nous souhaitons être pionnier en matière d’expérimentation des énergies renouvelables dans le transport routier, maritime et aérien, pour le développement d’une chaîne complète de mobilité décarbonée », complète le Maire de Cannes.

Plan de renouvellement 2020-2022 : Acquisition de 16 bus électriques alimentés par batteries.

2021 : Expérimentation du biocarburant sur certains véhicules de la flotte Palm Bus

2023-2032 : 72 véhicules à l’hydrogène seront acquis à raison de 5 à 8 véhicules par an.

Parce que les enjeux environnementaux et de santé publique sont au cœur du projet de territoire de @CACPLOfficiel, @palmbus expérimente les biocarburants sur sa flotte de transports en commun. pic.twitter.com/uIXdzqEsUH — Richard Galy (@RichardGaly) January 29, 2021

Mathieu Seller