Accueil > Aix Marseille > Société > Décès. Marie Montana a rejoint Michel

Marie Montana n’est plus. Elle est partie rejoindre Michel Montana, un an presque jour pour jour après son décès .

Marie Montana ©DR

Michel lui manquait tant. Marie Montana, partie, c’est inimaginable. Elle, si vivante, un extrait d’Italie, de Vénétie, dans la cité phocéenne. Marie humour, Marie colère avec les c... et les méchants (et ceux qui cumulent), Marie générosité avec tous les autres. Marie Montana et Michel Montana deux fortes personnalités, deux personnages et une vraie complicité, un vrai couple.

Marie et Michel Montana ©DR

Marie Montana est partie brusquement et nous sommes tristes. Mais dans le même temps on les imagine se retrouvant. Elle, cachant sa joie derrière un : « Tu m’as abandonnée », accusateur. Lui rétorquant : « Tu en as mis du temps. » Temps qu’il a mis à profit pour retrouver les amis communs, s’en faire d’autres pour les lui présenter. Et surtout, aller chercher Mozart, Vivaldi, Verdi... pour offrir des opéras à celle qui les aimait tant. C’est fête au paradis.

La rédaction de Destimed, Michel et Patricia Caire, présentent toutes leurs condoléances à Vincent, son fils à toute la famille et aux proches de Marie Montana.