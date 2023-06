Accueil > Culture > Théâtre > Décès d’Andonis Vouyoucas

Décès de l’artiste Andonis Vouyoucas qui a dirigé 25 ans durant le théâtre Gyptis à Marseille (Photo D.R.)

Andonis Vouyoucas fit également un précieux et rare choix de politique culturelle : celui d’ouvrir les portes du Gyptis à de nombreux artistes, en les produisant ou les co-produisant et en leur permettant des créations « dans les murs », mettant à disposition sur de longues périodes leur théâtre ainsi que leur équipe.

Aujourd’hui encore, nombreux sont les artistes qui se souviennent d’Andonis comme un artiste généreux, ayant consacré sa vie à sa passion pour le théâtre : un théâtre exigeant et un théâtre pour tous. Nombreux saluent ce chaleureux compagnonnage qu’Andonis leur avait offert et regrettent l’existence de ce lieu et de sa direction. Car Françoise Chatôt et Andonis Vouyoucas avaient, en 2013, fait leurs adieux au théâtre Gyptis pour s’installer en Grèce.

Né en Grèce en 1939, Andonis Vouyoucas avait étudié le droit à la Faculté d’Athènes, puis suivi une formation au nouveau Théâtre d’Athènes de 1960 à 1963, sous la direction de Vassilis Diamantopoulos. Il fût scénariste et réalisateur au cinéma de 1959 à 1966.

En 1966, il constitue une première équipe de travail à Paris avec Françoise Chatôt, et fréquente l’Institut d’Études Théâtrales de Paris. Il forme alors de nombreux acteurs, et ceci tout au long de sa carrière.

En 1971, appelé à Marseille par Antoine Bourseiller, il forme la Compagnie Permanente d’Action Culturelle du Sud-Est, Centre Dramatique National (de 1971 à 1972) et est choisi pour représenter la France à l’Odéon-Théâtre de l’Europe avec sa création : Requiem.

En 1976, la compagnie Chatôt-Vouyoucas est l’une des premières compagnies théâtrales à s’installer à Marseille : ils entreprennent alors la réfection du Théâtre Espace Massalia où Andonis crée plus d’une dizaine de spectacles. En septembre 1987, il se voit confier la co-direction, avec Françoise Chatôt, du Théâtre Gyptis, théâtre de la ville de Marseille et de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

On se souviendra notamment de ses créations : Œdipe-Roi et Antigone de Sophocle (interprétées au Festival d’Epidaure 1997), les Troyennes et Hécube d’Euripide, Hypathie de Pan Bouyoucas, Lysitrata d’Aristophane, Partage de midi de Claudel, La Vie est songe de Pedro Calderon de la Barca, La Voix humaine de Cocteau, Oncle Vania et La Mouette de Tchekhov, En attendant Godot et Oh les beaux jours de Beckett, Le Songe d’une nuit d’été de Shakespeare…

Andonis Vouyoucas « C’était un homme, un homme en tout ; Je ne reverrai jamais son pareil. » Shakespeare. Hamlet.