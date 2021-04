Déclaration de revenus : quelles sont les principales erreurs à éviter ?

Accueil > Ailleurs > Economie > Déclaration de revenus : quelles sont les principales erreurs à (...)

Chaque année au mois d’avril, tous les contribuables doivent remplir leur déclaration de revenu qui sert au calcul de l’impôt sur le revenu. Même si beaucoup d’informations sont déjà pré-remplies et même si plusieurs millions de foyers fiscaux bénéficient de la déclaration automatique depuis 2020, des erreurs sont toujours possibles. Quelles sont les erreurs les plus fréquentes ? Comment les éviter ? Et comment les corriger ? On fait le tour de la question.

Déclaration de revenus : quelles sont les erreurs les plus fréquentes et comment les éviter ?

Oublier de signaler l’absence de téléviseur Il s’agit d’une des erreurs les plus communes de la déclaration de revenus. En effet beaucoup de contribuables oublient que si aucune de leur résidence (principale ou secondaire) n’est équipée d’un téléviseur, il faut bien cocher la case « Contribution à l’audiovisuel public » (0RA) de la déclaration. Cet oubli engendre le paiement - à tort - de 138 €.

Ne pas déclarer correctement une pension alimentaire

Il s’agit également d’une source d’erreur possible. Si jamais vous versez une pension alimentaire, cette dernière doit obligatoirement être renseignée dans la rubrique « 6- Charges déductibles » de la déclaration de revenus et plus précisément dans l’une des rubriques dédiées aux pensions alimentaires versées (6GI-6GJ, 6EL-6EM, 6GP ou 6GU). Mais elles ne doivent pas être déclarées en rubrique 6DD « Déductions ». Si jamais vous percevez une pension alimentaire (ou que l’un des membres du foyer fiscal perçoit, y compris un enfant mineur dont j’ai la garde ou un enfant majeur rattaché à mon foyer), cette dernière doit être déclarée dans l’une des rubriques 1AO, 1BO, 1CO ou 1DO.

Faire une erreur sur le montant des frais de gardes des jeunes enfants

Il est possible d’obtenir un crédit d’impôt égal à 50 % des dépenses engagées pour la garde des enfants à charge âgés de moins de 6 ans au 1er janvier de l’année dernière (année précédent votre déclaration de revenus). Cependant, il est nécessaire de : ne pas inclure les frais de nourriture dans les montants déclarés, car ils ne sont pas concernés par le crédit d’impôt - retirer de ces frais les aides perçues au titre de la garde des enfants, notamment le complément de libre choix du mode de garde , et les aides versées par l’employeur (ou le comité d’entreprise de l’employeur).

Si vous déclarez en ligne, les rubriques qui vous sont proposées sont adaptées à votre situation. Ainsi, les rubriques « frais de garde des enfants de moins de 6 ans » sont accessibles uniquement si vous avez indiqué un ou plusieurs enfants de moins de 6 ans.

Ne pas déclarer correctement les dons aux associations

Les dons peuvent être indiqués dans les déclarations de revenus. Ils donnent droit à une réduction d’impôt, mais dont le montant s’avère différent en fonction de la typologie de l’organisme à qui le don a été effectué :

75 % du montant du don pour les organismes qui viennent en aide aux personnes en difficulté par la fourniture de repas ou de soins médicaux

66 % du montant du don pour les associations, des organismes d’intérêt général, des fondations reconnues d’utilité publique.

Lorsque vous renseignez ces dons dans votre déclaration, il est important de faire cette distinction : les dons versés à des associations qui les utilisent pour venir en aide aux personnes en difficulté doivent être déclarés à la ligne 7UD de la déclaration

alors que les dons versés à des associations, des organismes d’intérêt général, des fondations reconnues d’utilité publique doivent être déclarés à la ligne 7UF de la déclaration .

Vous ne savez pas à quelle catégorie appartient une association à laquelle vous avez fait un don ? Et vous ne savez pas à quelle ligne vous devez déclarer ce don ?

Utilisez les reçus qui sont adressés chaque année par les organismes ! Généralement ils mentionnent à quelle réduction d’impôt vous pouvez prétendre.

Ne pas déclarer correctement les enfants à charge en cas de séparation ou de divorce

L’enfant de parents divorcés ou séparés est considéré comme étant à la charge du parent chez lequel il réside habituellement. Mais dans le cas de figure où il réside alternativement au domicile de chacun de ses parents, il peut être pris en compte de manière égale au sein du foyer fiscal de chacun de ses parents, qui se répartissent alors l’avantage global de quotient familial lié à l’enfant. Cette distinction est parfois source d’erreur dans la déclaration de l’impôt sur le revenu.

Pour éviter de faire une erreur sur ce point, vous devez indiquer si votre enfant est :

à votre charge exclusive, dans ce cas là vous devez renseigner les cases F ou G de la déclaration de revenus

ou en résidence alternée, dans ce cas là vous devez renseigner les cases H ou I de la déclaration de revenus.

Un même enfant ne peut évidemment pas être déclaré simultanément par ses 2 parents comme étant à leur charge exclusive.

Oublier de cocher la case « parent isolé » (case T)

Si vous êtes célibataire, divorcé ou séparé, vous pouvez bénéficier d’une majoration du nombre de parts de quotient familial si vous vivez seul avec votre ou vos enfants à charge ou rattachés que vous élevez ou entretenez.

Mais pour pouvoir bénéficier de cette majoration vous devez d’abord cocher la case « parent isolé (T) » de votre déclaration de revenus. Notez que cette case n’est pas pré-cochée d’une année sur l’autre. Vous devez donc la cocher chaque année tant que vous remplissez les conditions.

Déclaration de revenus : quelles sont les autres erreurs fréquentes ?

Les quelques exemples mentionnés ci-dessus n’ont pas un caractère exhaustif. Si vous voulez prendre connaissance d’une liste plus complète des erreurs fréquentes des contribuables lorsqu’ils déclarent et payent leurs impôts, ainsi que les manières de les éviter, rendez-vous sur le site oups.gouv.fr .Ce site gouvernemental permet d’exposer aux contribuables le concept de « droit à l’erreur », qui permet à l’ensemble des administrations de s’inscrire dans une démarche pédagogique à l’égard de l’usager : elle ne sanctionne plus mais s’engage à lui expliquer comment ne plus se tromper dans ses démarches.

Par ailleurs, n’oubliez pas que la déclaration de revenus est obligatoire quel que soit le montant de vos revenus, même s’ils sont nuls ou faibles. Le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu ne modifie pas cette obligation. Par ailleurs, même si vous êtes concerné par la déclaration automatique des revenus, vous devez vérifier les informations pré-remplies. En cas de retard dans votre déclaration, vous vous exposez à des majorations. .

Une erreur sur votre déclaration de revenu ? Vous pouvez la corriger !

Vous avez oublié - de bonne foi - une information à déclarer ? Vous constatez une erreur sur votre avis d’impôt ? Sachez que vous pouvez corriger votre déclaration grâce au service de correction en ligne ! L’accès à ce service est réservé aux usagers qui ont déclaré leurs revenus en ligne sur impots.gouv.fr ou depuis l’application impots.gouv.fr (notez que ce service n’est pas ouvert toute l’année, mais généralement entre les mois d’août et décembre). Les contribuables ayant déposé une déclaration papier ne peuvent pas bénéficier de ce dispositif de correction de la déclaration. En cas d’erreur ou d’oubli, ils devront soit en informer leur service des impôts des particuliers (SIP) par courrier ou encore souscrire une nouvelle déclaration papier.

Pour connaître tous les détails relatifs à la correction de la déclaration d’impôt sur le revenu, consultez ICI.

