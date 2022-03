Déclaration des régions et des villes de l’Union européenne sur ’la solidarité avec l’Ukraine’ et ’pour une Ukraine libre en Europe’

Accueil > Ailleurs > Politique > Déclaration des régions et des villes de l’Union européenne sur ’la (...)

Réunis lors du Sommet européen des régions et des villes des 3 et 4 mars 2022 à Marseille, plus de 2 000 représentants des collectivités régionales et locales de l’Union européenne, qui représentent plus d’un million de maires et d’élus locaux et régionaux, soutiennent unanimement le peuple ukrainien et conviennent ce qui suit :

European Union / Fred Guerdin

« Nous condamnons avec fermeté l’agression militaire non provoquée et injustifiée du président russe, Vladimir Poutine, contre l’Ukraine libre. Il s’agit d’un acte criminel contre le peuple ukrainien, sa souveraineté et son intégrité territoriale, qui viole en outre le droit international ainsi que notre ordre mondial fondé sur des règles, et met en péril l’ensemble du système de sécurité et de stabilité en Europe ; les villes et les régions ukrainiennes sont nos partenaires directs : nous, maires et dirigeants régionaux des 27 États membres de l’Union européenne, réaffirmons notre solidarité pleine et entière avec eux ;

nous sommes prêts à présenter à nos gouvernements respectifs et au Conseil de l’Union européenne leur appel visant à infliger les sanctions les plus sévères possibles au gouvernement de la Fédération de Russie ;

nous demandons qu’une aide immédiate soit fournie aux citoyens ukrainiens grâce au déclenchement rapide, par la Commission européenne, du mécanisme de protection civile de l’UE pour l’aide humanitaire ;

nous sommes prêts à mobiliser les capacités des villes et des régions pour fournir une aide humanitaire à l’Ukraine à la demande de ses maires ; nous exhortons les collectivités locales et régionales de l’ensemble des villes et régions d’Europe à aider la population ukrainienne qui est contrainte de fuir ses foyers ; nous demandons que l’Union européenne apporte son soutien aux régions frontalières de l’UE avec l’Ukraine afin d’aider les autorités à accueillir et à prêter assistance aux réfugiés en provenance d’Ukraine, lesquels devraient se voir accorder le statut de réfugié au titre du droit de l’Union en matière d’asile dans le cadre de procédures d’urgence accélérées ;

l’avenir de tous les Européens ne peut reposer que sur la démocratie et l’état de droit en tant que piliers de la paix et de la prospérité ; il convient de renforcer la perspective européenne offerte à l’Ukraine, qui est un pays souverain, à sa population, à ses villes et à ses régions afin de dissuader toute tentative de retour à un passé totalitaire : personne ne devrait porter atteinte au choix des peuples en faveur de la liberté ;

nous rendons hommage à la force et au courage du peuple ukrainien et sommes pleinement solidaires de celui-ci. Nous appelons tous les gouvernements locaux et régionaux de l’Union européenne à soutenir l’Ukraine en cette période difficile.

Le président Poutine doit mettre fin à sa guerre !

Pour une Ukraine libre en Europe ! »