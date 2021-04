Déconfinement. Emmanuel Macron annonce un retour à la normal en 4 étapes

Accueil > Ailleurs > Politique > Déconfinement. Emmanuel Macron annonce un retour à la normal en 4 (...)

Le président de la République, Emmanuel Macron, a accordé une interview à la presse régionale (Photo capture d’écran)

Une réouverture en quatre étapes

Le président de la République a dévoilé un calendrier en quatre étapes établi par phases de 3 semaines en 3 semaines pour permettre l’évaluation des mesures avant de passer, si la situation le permet, à la phase suivante. Une réouverture progressive du pays amorcé lundi avec celle des écoles primaires.

Ainsi dès ce lundi 3 mai, il sera possible de se déplacer au-delà de 10 kilomètres de son domicile en journée, sans attestation ni justificatif de domicile. Le 19 mai, les terrasses et les lieux culturels (musées, cinémas, théâtres...) pourront à nouveau ouvrir leurs portes, après plus de six mois de fermeture.



Le 9 juin, ce sera au tour des cafés et restaurants de pouvoir accueillir du public en intérieur, tout comme les salles de sport. Enfin, le 30 juin marquera la fin des jauges dans les établissements recevant du public. Les discothèques ne sont pas concernées par ces annonces et resteront fermées. Toutes les mesures de ce calendrier sont soumises à l’évolution de l’épidémie et leur mise en œuvre pourra être retardée localement si les conditions sanitaires l’exigent.



Le couvre-feu maintenu jusqu’au 30 juin

Malgré les annonces du Premier ministre mercredi, qui soulignait que le régime de sortie de l’état d’urgence sanitaire ne permettrait pas le maintien du couvre-feu au-delà du 2 juin, Emmanuel Macron a annoncé une continuité de la mesure jusqu’au 30 juin. Cependant, il sera progressivement repoussé, à 21 heures à partir du 19 mai et à 23 heures du 9 juin jusqu’à sa levée définitive le 30 juin.



Le télétravail assoupli à partir du 9 juin

Les mesures actuellement applicables aux travailleurs restent en vigueur : le télétravail est la règle, sauf en l’absence d’alternative. « Le télétravail sera assoupli à partir du 9 juin, en lien avec les partenaires sociaux au niveau des entreprises », évoque Emmanuel Macron. Pour établir ces assouplissements, le chef de l’État annonce une « phase de concertation à trois niveaux » avec les parlementaires, l’ensemble des partenaires sociaux et des professionnels des secteurs, ainsi que les élus des territoires. A l’issue de ces concertations, un plan devrait être présenté par Jean Castex « au cours de la semaine du 10 mai ».

Patricia MAILLÉ-CAIRE