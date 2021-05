Accueil > Provence > Economie > Déconfinement : Les forêts sous surveillance étroite

Depuis le 3 mai, et le début du plan de déconfinement progressif, les déplacements sans restriction sont à nouveau possibles. Pour de nombreux promeneurs, c’est l’occasion de profiter du plein air et notamment des massifs forestiers. Cette hausse importante de la fréquentation augmente d’autant les risques d’incendie. L’Office National des Forêts (ONF) et la gendarmerie nationale appellent à la plus grande vigilance et seront présents sur le terrain pour s’assurer que les règles de respects des espaces naturels soient bien respectées.