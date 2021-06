Déconfinement à Marseille : Reprise des activités, presque toutes les activités...

Accueil > Aix Marseille > Politique > Déconfinement à Marseille : Reprise des activités, presque toutes les (...)

Depuis plusieurs mois, le pays connaît des ajustements successifs des mesures gouvernementales en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. Ce mercredi 9 juin marque ainsi une nouvelle étape de ce déconfinement progressif, avec notamment le couvre-feu repoussé de 21 heures à 23 heures. Les Marseillaises et les Marseillais pourront notamment profiter des équipements sportifs et culturels municipaux qui s’adaptent et étendent leur dispositif.

La liberté, prendre son envol... ©Hagay Sobol

Sport

Piscines municipales

À compter de ce mercredi 9 juin, les piscines municipales marseillaises pourront désormais accueillir à nouveau tous les publics (adultes compris) avec des jauges à 50% de leur capacité. Cette jauge devrait passer à 80% à partir du 30 juin 2021 (à confirmer en fonction de l’évolution sanitaire).

Liste des bassins concernés, horaires, détails sur marseille.fr

Par ailleurs, à partir du 28 juin, les piscines municipales marseillaises seront ouvertes au grand public de 10 heures à 20h30 pour la saison estivale.



Dans le cadre de

● Le programme "Coach bien-être" reprend du 21 juin au 31 octobre 2021.

● Le programme "Tremplin Sport" reprend du 23 juin au 30 novembre 2021.

Culture

À compter de ce mercredi 9 juin, l’ouverture des théâtres et salles de spectacle est étendue jusqu’à 23h et les jauges sont assouplies, passant de 35 % à 65% de la capacité des salles.

Du lyrisme à l’Opéra

Deux concerts lyriques sont prévus à l’Opéra le vendredi 11 juin à 20h et le dimanche 13 juin à 14h30. Le premier programme est consacré à Gounod et à Berlioz, le second fait la part belle à Bizet, avec trois extraits de Carmen. Depuis le 19 mai déjà, les musées municipaux marseillais ont commencé à rouvrir leurs portes aux visiteurs. Ce déconfinement se poursuit progressivement jusqu’à la fin du mois de juin.

► Les musées municipaux ont rouvert depuis le 19 mai

Le surréalisme dans l’art américain : l’exposition-événement à la Vieille Charité Depuis le 19 mai et jusqu’au 26 septembre 2021, Le Surréalisme dans l’art américain s’invite à la Vieille Charité. L’exposition explore l’avènement de l’art américain au cours des trois décennies qui suivirent l’éclatement de la Seconde Guerre mondiale. Composé d’oeuvres majeures de Jackson Pollock, Mark Rothko, Dorothea Tanning, Helen Frankenthaler ou encore Louise Bourgeois, dont certaines n’ont jamais été présentées en Europe, son parcours témoigne de la fulgurance acquise par la création artistique aux États-Unis.

● Les bibliothèques municipales ont élargi leurs services depuis le 19 mai et sont ouvertes avec des modalités d’accueil adaptées.

● #Culturecheznous : La ville de Marseille s’est mobilisée depuis plusieurs mois pour mettre à disposition du public de nombreux contenus en ligne gratuitement afin que chacune et chacun puisse bénéficier d’un accès à la culture, facteur d’émancipation et d’éveil.

►Plus d’infos sur marseille.fr

La culture gratuite pour tous Afin de permettre à toutes les Marseillaises et tous les Marseillais d’accéder librement à la culture, facteur d’émancipation et d’éveil, la Ville de Marseille rend l’accès aux collections permanentes des musées municipaux gratuit pour tous, de 9h à 18h du mardi au dimanche.

Parcs et jardins

Les Marseillaises, les Marseillais et les visiteurs peuvent à nouveau profiter de la fraîcheur et des espaces des parcs et jardins municipaux jusqu’à 20h. Le patrimoine des espaces verts de la Ville de Marseille recouvre plus de 700 hectares. Marseille possède aujourd’hui 58 parcs d’une superficie supérieure à 1 hectare, dont 16 de plus de 5 hectares.

Cafés, restaurants et commerces

Les Marseillais pourront retrouver l’intérieur de leurs bars, cafés et restaurants marseillais avec une jauge à 50% de leur capacité habituelle et des tables de 6 personnes maximum. À l’extérieur, la jauge disparaît mais les tables restent limitées à 6 personnes également. Par ailleurs, la limite de fermeture est aussi repoussée à 23 heures pour les commerces dits « non essentiels ».

La Municipalité engagée aux côtés des commerçants

La Mairie de Marseille s’est mobilisée depuis le début de la crise aux côtés des acteurs économiques, notamment pour faciliter cette réouverture tant attendue. Plus de 500 commerces se sont déjà inscrits pour bénéficier du dispositif de terrasses éphémères proposé par la municipalité et doubler la capacité de leurs terrasses gratuitement. Compétente en matière de gestion de l’espace public et plus précisément des emplacements, la municipalité a en effet, décidé de mettre en place un dispositif exceptionnel de terrasses éphémères pour soutenir les restaurateurs et les cafetiers marseillais, accompagner le retour à la convivialité dans les rues de la cité phocéenne et faciliter l’application des règles sanitaires.

Cérémonies et lieux de culte

Les cérémonies funéraires dans les lieux de culte ne sont plus limitées en nombre de participants à condition d’occuper seulement un emplacement sur deux. Celles organisées dans les cimetières sont autorisées avec une jauge qui passe de 50 à 75 personnes maximum à compter du 9 juin. Les mariages peuvent être célébrés en mairie. Le quota de personnes autorisées est en principe d’une personne sur deux mais peut dépendre de la salle de votre mairie.

Port du masque et vaccination

Les plages et parcs marseillais dispensés de masque

Depuis les nouvelles dispositions du 2 juin 2021, le port du masque n’est plus obligatoire dans les Bouches-du-Rhône sur les plages, parcs et jardins, abords de plans d’eau et dans les espaces naturels (massifs forestiers), à l’exception de rassemblements liés à une manifestation organisée et autorisée s’y déroulant. Toutefois, la vigilance face au virus et le respect des gestes barrières restent essentiels.

Conformément à la stratégie nationale, toutes les personnes de plus de 18 ans peuvent désormais se rendre dans les centres de vaccination de la ville de Marseille pour recevoir leur première dose de vaccination.

« Les Marseillais qui le souhaitent, peuvent donc dès aujourd’hui prendre rendez-vous dans l’un des trois centres de vaccination municipal : le méga-centre Orange Vélodrome (réservé à la première dose) - Parc Chanot (réservé à la seconde dose), qui constitue l’un des plus grands sites vaccinal de France, épaulé par le centre de la

Mairie du 8e secteur (parc Billoux) et celui de Louis Astruc (5e). Aujourd’hui, l’effort collectif a permis de dépasser les 260 000 doses injectées », précise la Ville de Marseille.

La rédaction