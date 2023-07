Derniers jours pour candidater au concours ’Up to Start by IMT’ et intégrer un incubateur de l’IMTessaires...

Accueil > Aix Marseille > Tech > Derniers jours pour candidater au concours ’Up to Start by IMT’ (...)

Le 7 juillet, est la date limite d’inscription à la première édition du concours « Up to Start by IMT ». Les incubateurs d’Institut Mines-Télécom sont spécialisés dans de nombreux domaines comme : l’aéronautique et le spatial, l’intelligence artificielle, l’industrie du futur, le développement durable, la Blockchain et la Green Tech, la cybersécurité ou encore le numérique.

©IMT

Ce concours national d’entrepreneuriat permettra à 25 porteuses et porteurs de projets entrepreneuriaux scientifiques et technologiques d’intégrer l’un des 11 incubateurs des écoles de l’Institut Mines-Télécom. Ils pourront ainsi développer leur projet sereinement grâce à un accompagnement gratuit à 360° et à l’expertise scientifique et technique des laboratoires de recherche des écoles de l’Institut Mines-Télécom.

Pour permettre aux différents entrepreneurs et entrepreneuses de concrétiser leur projet, les incubateurs offrent non seulement l’expertise scientifique et technique des laboratoires de recherche des écoles de l’Institut Mines-Télécom, mais aussi l’expérience des anciens entrepreneurs incubés. Ils bénéficient également d’un accès aux différentes plateformes technologiques des écoles. Au travers des hackathons

ou des challenges entreprises, ils peuvent également profiter du vivier de compétences et de la créativité des élèves-ingénieurs et managers des écoles de l’Institut Mines-Télécom.

❖ L’Institut Mines-Télécom, 1er réseau public académique d’incubateurs

Placé sous la tutelle du ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, l’IMT contribue à l’innovation et à l’entrepreneuriat au service de la France. Le réseau national des incubateurs des écoles s’est imposé dans le paysage de la tech et de l’innovation. Chaque année près de 120 projets innovants, porteurs de croissance et de valeur, sont accompagnés et lèvent un total de 100M€ (amorçage).

Depuis 35 ans, les écoles de l’Institut Mines-Télécom accompagnent des projets entrepreneuriaux innovants à l’image de ces success stories majeures dans les domaines de la santé & du bien-être, de la transition écologique, du numérique : Withings, OSO, Morfo, Exotec, Secure-IC…

❖ Un fort ancrage territorial et une dimension nationale

Les 11 sites d’incubation des écoles de l’Institut Mines-Télécom sont implantés dans 6 régions de France. Ce maillage territorial s’inscrit dans une logique d’animation collective à l’échelle nationale. Chaque incubateur est adossé à au moins une école d’ingénieur ou de management de l’Institut Mines-Télécom.

Ainsi, les incubateurs sont présents en :

Auvergne-Rhône-Alpes : Saint-Étienne (Mines Saint-Étienne)

Bretagne : Rennes et Brest (IMT Atlantique)

Hauts-de-France : Lille et Douai (IMT Nord Europe)

Ile-de-France : Paris (Télécom Paris) et Évry (Télécom SudParis et IMT-BS)

Occitanie : Albi (IMT Mines Albi) et Alès (IMT Mines Alès)

Provence-Alpes-Côte d’Azur : Sophia Antipolis (Eurecom) et Gardanne (Mines Saint-Étienne)

Pays de la Loire : Nantes (IMT Atlantique)

Forts de leur influence locale, les incubateurs recrutent aujourd’hui les porteurs de projets entrepreneuriaux et start-up au seul niveau régional. Le concours « Up To Start by IMT » est un dispositif national qui s’inscrit en complément des actions menées par les incubateurs en local.

❖ Pourquoi choisir d’être incubé dans une école de l’Institut Mines-Télécom ?

La complémentarité de l’IMT permet d’apporter un panel élargi d’expertises aux entrepreneurs. Ainsi, en adéquation avec les domaines d’activités de leurs projets, les candidates et candidats seront accueillis dans l’incubateur bénéficiant d’un savoir-faire et d’une expérience précise dans leur secteur.

Chaque incubateur dispose de ses propres spécialités :

IMT Mines Albi : aéronautique et spatial ; poudres, santé et nutrition ; énergies renouvelables, biomasse et éco-activités ; cinétique des organisations.

IMT Mines Alès : matériaux innovants, éco matériaux et cycle de vie des matériaux ; informatique et IA ; industrie du futur ; environnement, énergie, gestion durable des ressources : ressources minérales ; risques, sûreté et crises ; santé, longévité et qualité de vie ; génie civil et bâtiment durable.

IMT Nord Europe : énergie ; développement durable ; système digital.

IMT Atlantique : numérique ; énergie, environnement, mer ; santé, bien-être ; industrie du futur.

Mines Saint-Étienne : environnement, transition énergétique ; dispositifs médicaux, simulation et flux en santé ; énergies, usine éco-efficiente, géosciences de surface ; matériaux et génie mécanique ; génie industriel ; microélectronique et bioélectronique ; IoT et mobilité ; réseaux et télécommunications ; génie industriel, industrie 4.0.

Télécom Paris : Data & IA ; Blockchain & GreenTech ; robotique, IoT & cybersécurité.

Télécom SudParis & IMT BS : numérique.

Il y a un incubateur adapté à chaque projet de start-up !

L’Institut Mines-Télécom propose une offre complète d’accompagnement en 5 temps des projets entrepreneuriaux :

1) Hébergement et conseils : hébergement ou accompagnement hors-les-murs, conseil juridique, aide à la définition du business model, mise en place du MVP.

2) Amorçage et R&D : amorçage par les prêts d’honneur de la Fondation Mines-Télécom et accompagnement R&D.

3) Tests et prototypage : plateformes technologiques (expérimentation et tests en condition réelle), plateforme d’usage et data & IA.

4) Mises en relations : bourses aux technologies, prototypage industriel et accompagnement sur les salons internationaux à forte visibilité : VivaTechnology, Global Industrie.

5) Accès aux financements et services : Prix innovation Bercy-IMT, partenariat réseau business angel, venture capital, crédits pour services logiciels et outils de développement.

❖ Comment participer au concours « Up To Start by IMT » ?



Le processus de sélection se déroule en deux temps. Une première phase de présélection sur dossier et une seconde phase d’audition des projets. À l’issue de ces deux phases de sélection, 25 start-up seront admises pour intégrer l’un des 11 sites d’incubation de IMT.

Le planning du concours :

● Jusqu’au 7 juillet 2023 : appel à candidatures

● Du 10 au 13 juillet 2023 : présélection des projets admissibles

● Du 18 au 20 juillet 2023 : auditions des porteurs des projets admissibles

● 21 juillet 2023 : notification des lauréats

● A partir de septembre 2023 : intégration au sein des incubateurs

Françoise Prêteux, Directrice déléguée à la recherche et au développement économique : « La création de notre concours de recrutement de start-up est devenu une évidence pour l’Institut Mines-Télécom qui est de fait, un acteur phare de l’entrepreneuriat avec plus de 80 créations de start-up par an. En effet, notre réseau de 11 incubateurs implantés dans les territoires avec chacun une expertise pointue permet d’identifier et d’accompagner les projets les plus prometteurs en termes d’impacts d’usages ou technologiques. Nous devons accélérer l’émergence des projets qui apporteront leur contribution pour relever les grands défis des transitions écologique, numérique et industrielle en mobilisant et en mutualisant les ressources de nos écoles. »

Pour s’inscrire : ICI