Des collégiens italiens et aixois échangent sur l’art, la création et la résistance au Camp des Milles

Dans le cadre de l’accord de coopération décentralisée signé en 2017 entre le Département des Bouches-du-Rhône, la ville de Gênes, la Métropole de Gênes et la Chambre de commerce italienne, le Camp des Milles a accueilli ce mardi 23 mai deux classes de collégiens génois et une classe du collège Saint-Eutrope d’Aix-en-Provence pour une rencontre autour du Devoir de Mémoire.

Chaque année depuis 2017, ce type de journée de rencontres franco-italiennes, fruit d’un partenariat avec la Fondation du Camp des Milles - Mémoire et éducation, permet aux élèves de présenter leur travail collectif autour d’une thématique définie à l’avance, après une visite guidée du Camp des Milles. Cette année, la thématique retenue était "Art, création et résistance" et les élèves ont pu apprendre qu’une forte proportion d’intellectuels et d’artistes avaient été internés au Camp des Milles, parmi lesquels Max Ernst, Hans Bellmer et Lion Feuchtwanger, qu’ils y développèrent une vie culturelle active et qu’ils résistèrent par l’esprit en créant des centaines d’œuvres, dont certaines sont encore visibles sur place.

Les contributions des collégiens ont été discutées dans l’auditorium du Camp des Milles, en présence d’Anne Rudisuhli, conseillère départementale déléguée aux affaires européennes et de Fabio Monaco, consul général d’Italie . Le séjour provençal des élèves italiens se terminera ce mercredi avec la visite de l’exposition "Des images en partage" de Jacques Windenberger à la galerie départementale 21Bis, Mirabeau, avec une visite guidée sur-mesure autour de la "Résistance à travers l’art".