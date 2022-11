Des entreprises de la région Provence-Alpes Côte d’Azur distinguées par le label Entreprise du Patrimoine Vivant

Accueil > Provence > Economie > Des entreprises de la région Provence-Alpes Côte d’Azur distinguées par le (...)

Treize entreprises de la région Provence-Alpes Côte d’Azur viennent de recevoir le label « Entreprise du Patrimoine Vivant ». Décerné par l’État, le label EPV distingue les entreprises françaises aux savoir-faire artisanaux et industriels jugés comme d’excellence. 5 entreprises de la région Sud sont nouvellement distinguées et 8 entreprises ont quant à elles obtenu le renouvellement de leur label.

Le label EPV distingue les entreprises françaises aux savoir-faire artisanaux et industriels jugés comme d’excellence ©EPV

13 entreprises de la région Sud distinguées pour leur excellence

Attribué pour une période de 5 ans renouvelable, ce label rassemble des fabricants attachés à la haute performance de leur métier, de leurs produits, et à leur territoire. Il est le seul label d’État garantissant l’excellence des savoir-faire et décerné à une entreprise pour l’ensemble de son activité.

Dans la région Provence-Alpes Côte d’Azur, une centaine d’entreprises labellisées Entreprise du Patrimoine Vivant perpétue un savoir-faire rare, renommé ou ancestral, reposant sur la maîtrise de techniques traditionnelles ou de haute technicité et circonscrit à un territoire.

5 entreprises nouvellement distinguées par le label EPV :

Atelier Féraud – Sarrians

Atelier de ferronnerie fondé en 1947 par le grand-père d’Olivier et Julien Féraud, maîtres artisans, qui propose des réalisations faites sur mesure grâce à leur savoir-faire d’excellence : estampes pour les mains courantes, pommeaux de rampe, décorations de portails et de tonnelles.

Borghino - Avignon

Depuis 1981, les ateliers Borghino habillent, décorent, garnissent, les intérieurs d’avions et d’hélicoptères. Maitrise des gestes du Métier, recherche de l’excellence artisanale, travail du cuir et des matériaux nobles sont la marque de fabrique des ateliers.

Serge Leibovitz - Seillans

Depuis 1987, l’entreprise fabrique artisanalement une collection de modèles réduits d’avions et de bateaux, en étain poli. Leur gamme compte plus de 160 références et retrace une grande partie de l’histoire de l’Aviation depuis 1917, avec un panorama d’avions de légende.

Staff et décoration - Mougins

Forte de 40 ans d’expérience dans l’artisanat d’art, l’entreprise fabrique et pose des ornements décoratifs en staff : corniches, moulures, colonnes, pilastres, voutes, faux plafonds, boîtes à rideaux, cheminées, hottes de cuisine, etc.

Ets Rigotti - Cogolin

Les Établissements Rigotti produisent depuis 1966 des tampons, anches et outils pour instruments à vent (clarinette, saxophone, flûte, hautbois, basson...). Ces pièces d’une infinie précision sont fabriquées grâce à un savoir-faire d’excellence, à partir de roseaux cultivés et cueillis par l’entreprise.

8 entreprises ont obtenu le renouvellement du label EPV

Confiture Herbin - Menton

Depuis 1975, fidèle au patrimoine artisanal Mentonnais, les confituriers de la maison Herbin perpétuent les valeurs et secrets d’une fabrication à l’ancienne inspirée des recettes de leurs grand-mères.

Creamande Nougats Silvain - Saint Didier

La nougaterie de la famille Silvain, labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant, fabrique depuis plus de 30 ans, des confiseries qui subliment le fruit, l’amande et le miel.

Nouvelle Compagnie des détergents Savonnerie Fer à Cheval - Marseille

Depuis 1856, les maîtres savonniers se transmettent une précieuse recette : celle de l’authentique savon de Marseille.

Établissement Bondil et Fils - Moustiers-Sainte-Marie

Créée en 1980, l’entreprise est spécialisée dans la fabrication de faïences de Moustiers. Le travail est traditionnel : façonnage de l’argile par tournage ou estampage, émaillage au trempé dans un bain d’émail stannifère, décor à main levée.

Hôtel Negresco - Nice

Une importante collection d’œuvres d’art et de mobiliers d’époque comptant plus de 6 000 références font la richesse de cet Hôtel. Le Label EPV permet de préserver l’histoire unique des lieux et de valoriser les multiples savoir-faire qui font vivre cette grande maison.

Beringer-aero -Tallard

La société Beringer fabrique des roues et des freins (pour motos, autos et avions) dans le même esprit de qualité et de performance depuis 30 ans. Son savoir-faire labellisé garantit une fabrication économiquement, socialement, environnementalement éthique.

Chocolaterie Puyricard - Puyricard

L’histoire de cette entreprise familiale commence en 1958 au Congo, avant l’installation à Puyricard en 1967. L’artisanat et la qualité des matières premières sont les maîtres mots de ces créateurs de chocolats haut de gamme.

Fonderie de Roquevaire - Roquevaire

Depuis plus de 25 ans, la Fonderie réalise les composantes de l’aménagement urbain, en fonte, aluminium, acier, bronze. Des compétences techniques qui leur permettent également de réaliser de nombreuses pièces d’art, d’architecture et de décoration telles que des statues, garde-corps, éléments de cheminée, fontaines, gargouilles, escaliers etc.

L’association EPV Sud œuvre pour le rayonnement des savoir-faire de la région

L’association Régionale des Entreprises du Patrimoine Vivant Sud Paca a été créée le 23 mars 2021. Sa vocation est de contribuer au rayonnement du patrimoine régional à travers l’histoire, la richesse des savoir-faire et les créations des entreprises représentant tous les corps de métiers. La raison d’être de l’association est de fédérer, représenter et promouvoir les entreprises labellisées « Entreprise du Patrimoine Vivant » de la région grâce à des actions mutualisées, gage de notoriété.

A ce jour l’association compte 41 membres adhérents sur la centaine d’entreprises labellisées au niveau régional. Fabricants de calissons ou de confitures, confiseurs ou torréfacteurs de café, fabricants de voiles pour les régatiers et les plaisanciers ou de pointus sur le Vieux-Port de Marseille mais aussi de sellerie et de moteurs des amoureux de Mehari et 2CV ou des fameuses sandales de Saint Tropez, potiers, savonniers, verriers, santonniers, producteurs d’huile d’olive, fabricants d’objets d’art et de décoration, c’est autant d’entreprises aux savoir-faire variés mais qui ont à cœur la même chose : transmettre un savoir-faire et partager une passion d’un produit, d’un métier.

Au programme de l’association EPV Sud pour l’année à venir : Le Salon des Métiers d’Art et d’Excellence à destination du grand public et l’organisation de webinars sur des enjeux communs aux EPV à destination des membres de l’association.