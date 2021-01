Des prévisions météorologiques à très haute résolution autour de l’Arc Méditerranéen

Accueil > Méditerranée > Rive Nord > Des prévisions météorologiques à très haute résolution autour de l’Arc (...)

Dans le sud de la France, les réserves d’eau sont au cœur de toutes les attentions. Pour bien appréhender ce sujet sensible, HD Rain, start-up qui repense la mesure et la prévision météorologique, annonce le déploiement de plus de 1 000 capteurs autour de l’Arc Méditerranéen, d’ici septembre 2021. Ce dispositif d’envergure va permettre d’affiner les prévisions météorologiques, anticiper les changements climatiques et du coup réduire les dégâts dans les zones les plus à risques.

Un système de capteurs est relié à une parabole TV qui mesure l’impact de l’atmosphère sur la transmission des signaux entre le satellite géostationnaire et la parabole de réception ©HD Rain

Depuis 2018, HD Rain fournit aux acteurs économiques et décideurs publics des mesures et des prévisions météo à très haute-résolution, basées sur une technologie propriétaire pour les zones et activités économiques météo-sensibles. Pour Ruben Hallali, le CEO de l’entreprise, la question des prévisions météorologiques est primordiale pour de nombreux professionnels : « En France, les niveaux d’alerte actuels au niveau départemental -vigilance verte, orange et rouge- ne suffisent pas tandis que dans les pays en développement, ils sont souvent inexistants. Or, de nombreuses professions ont une activité météo-sensible. Il existe donc une forte attente envers une solution innovante et abordable fournissant une grande précision de données. »

1 000 capteurs ultra-précis déployés autour de l’Arc Méditerranéen

Pour répondre à cette problématique, HD Rain s’apprête à déployer plus de 1 000 capteurs autour de l’Arc Méditerranéen, de Menton à Cerbère. Géographiquement, cette zone est stratégique puisque 19 des 20 premières zones météo-sensibles hexagonales sont situées dans cette région. Cette précieuse donnée s’adresse à différents acteurs économiques comme les assurances, agriculteurs, entreprises de BTP, ainsi qu’aux collectivités locales... D’ailleurs, dans les Alpes-Maritimes, point de départ du projet, HD Rain va mener le déploiement en partenariat non-exclusif avec l’assureur Allianz, la ville d’Antibes et la Communauté d’Agglomération Sophia-Antipolis.

Anticiper les pluies jusqu’à 2 heures avec une précision de 500 mètres toutes les minutes

Ce système de capteurs est relié à une parabole TV qui mesure l’impact de l’atmosphère sur la transmission des signaux entre le satellite géostationnaire et la parabole de réception. Grace à ce système, il est donc possible d’anticiper les pluies jusqu’à 2 heures en avance avec une précision de 500 mètres toutes les minutes. « La fiabilité de nos données a été confirmée via une étude réalisée en partenariat avec le département des Systèmes d’Observations de Météo-France », indique Ruben Hallali.

HD Rain ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Après le lancement du projet de l’Arc Méditerranéen, la start-up souhaite proposer sa technologie au secteur de l’événementiel sportif souvent dépendant des conditions météorologiques. On pense notamment aux grands prix de Formule 1 qui scrutent sans cesse le ciel à l’affut de la moindre goutte de pluie.

Fabian FRYDMAN