Destimed devient le partenaire média de Neede Méditerranée

Destimed entend soutenir les actions de celles et ceux qui s’inscrivent dans l’avenir et ouvre ses colonnes à Neede Méditerranée. Un partenariat de contenus éditoriaux afin que Destimed puisse, dans le cadre de ses missions, apporter des éclairages, nourrir la réflexion et favoriser le débat sur les grands enjeux liés au dérèglement climatique et à la transition écologique via la Méditerranée.