Destimed s’associe à Sport Med pour parler sport et Méditerranée

La Méditerranée est un vaste terrain de jeu ! Notamment au niveau sportif. Bien évidemment il y a le foot mais pas que. Rugby, volley, hockey, voile, natation, pétanque… Les disciplines sont multiples et passionnent les afficionados de la performance, de l’esthétisme sportif. Destimed aime le ton décalé et les nouvelles approches, particulièrement quand on parle de sport. A l’affut des nouvelles pépites, des médias d’aujourd’hui et de demain, votre site d’informations des deux rives a décidé de s’associer à SPORT MED pour vous proposer des contenus uniques, riches en analyses.

Ne vous inquiétez pas, on parlera aussi de foot et notamment de l’OM… Enfin pas que de l’OM puisqu’autour de notre « Belle Mer », il y a de nombreux clubs, que ce soit sur la rive nord, la rive sud, mais également sur l’incontournable Ile de Beauté. Promis on parlera quand même de l’OM !

Mais pour mieux comprendre les valeurs que veut véhiculer SPORT MED, rien de mieux que de laisser la parole à son équipe et notamment Gilles Bertuzzi, le directeur général de cette toute jeune pépite :

« "C’est une terre et une mer qui suscitent une véritable jouissance d’être, une nature à l’état pur qui fait tomber les masques", disait Albert Camus. La Méditerranée, c’est encore un bouillonnement d’idées et de jeunesse. Une utopie porteuse de réponses aux effets négatifs de la mondialisation. Un continent liquide et un espace géoculturel communs à de nombreux pays... mais où certains “murs” et frontières perdurent depuis que l’homme s’est mis en tête de fixer des limites et des drapeaux un peu partout sur la planète.

Des passerelles entre les deux rives

Le sport a cela de magique qu’il transcende les séparations pour susciter les échanges, le débat, l’interaction et l’émotion aussi bien dans le public, chez les acteurs de l’ombre que parmi les plus grands champions. Parce que le sport est LE lien essentiel pour créer des passerelles entre les deux rives, mais également entre les différentes couches de toutes les sociétés. Parce que le sport n’a jamais eu autant besoin d’être partagé, sans détour, en cassant les lignes et brisant les codes parfois trop formatés de l’information... Pour toutes ces raisons ce nouveau média, fruit de multiples et belles rencontres, a eu envie de naître. Et a l’ambition d’exister. SPORT MED veut vous faire prendre la mer avec lui, à la découverte de nouvelles contrées et d’aventures humaines à nulle autre pareilles. »

Embarquement le 5 mai

Destimed est ravi de se lancer dans ce beau projet. Il ne reste plus qu’à embarquer dans cette nouvelle aventure 100% méditerranéenne qui se veut avant tout interactive. Entendez par là que les premiers animateurs de ces émissions ne sont autres que les auditeurs. Donc rendez-vous sur Twitch le mercredi 5 mai (19h) pour une première escale avant la grande croisière du mai. Bien évidemment, vous pourrez retrouver les replays des émissions sur Destimed. Nous ne sommes pas trop de deux pour mettre en valeur les clubs, les sportifs et les associations de notre territoire.

Fabian FRYDMAN