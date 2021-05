Accueil > Culture > Expositions > Destination Mucem : le bus de la culture pour tous

« Destination Mucem », qui s’adresse aux habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville de Marseille ©Julie Cohen/Mucem

En décembre 2020, le musée a remporté le 1er Prix européen Art Explora – Académie des beaux-arts, pour son nouveau projet pérenne « Destination Mucem », qui s’adresse aux habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville de Marseille, dont la première édition a démarré le dimanche 30 mai 2021.

« Destination Mucem » est un dispositif inédit de mobilité des publics éloignés, peu ou pas familiers des musées : tous les dimanches, un bus de collection, gratuit, est mis en place depuis des quartiers marseillais excentrés (Nord, Est et Sud) et dessert 4 itinéraires différents en alternance, permettant à de nouveaux publics de créer un lien privilégié avec le musée.

Au cours du trajet (durant 1 heure et comportant cinq arrêts), les voyageurs bénéficient, dans une ambiance conviviale, d’une médiation personnalisée et ludique. Spécialement conçue autour du thème du voyage et de l’expédition, cette médiation animée par des guides conférenciers prépare la visite.

A l’arrivée du bus au Mucem, les passagers se voient remettre un billet d’entrée gratuit © Prefet13

A l’arrivée du bus au Mucem, les passagers se voient remettre un billet d’entrée gratuit. Les agents d’accueil et de médiation prennent le relais pour préparer un circuit de visite adapté à chacun. Plusieurs possibilités sont offertes toute la journée aux voyageurs. Ils pourront évidemment visiter les expositions, mais aussi tout simplement se balader dans les jardins du fort Saint-Jean, profiter des panoramas exceptionnels sur la ville et la mer, partager un pique-nique en famille, participer à des ateliers pour les enfants, assister à un spectacle ou regarder un film à l’auditorium… Les familles pourront également profiter du dispositif « L’île au trésor », jeu sur tablette pour les 3-12 ans (sous réserve des conditions sanitaires et autorisations en vigueur). Le Mucem souhaite ainsi fidéliser ces nouveaux publics dans la durée.

À la rencontre des publics éloignés

Le territoire de la ville de Marseille est vaste et 27,6% de ses habitants résident dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. Recoupant cette géographie prioritaire, le dispositif s’adresse à des publics habitant dans des quartiers éloignés du centre-ville, aux limites Nord, Est et Sud de Marseille, qui vont être par ce biais invités à s’approprier les espaces, les expositions et la programmation artistique du musée. « Destination Mucem » souhaite contribuer ainsi à rendre plus accessible l’équipement culturel du Mucem.

Un bus de collection

Un bus de collection porté par l’association Les Amis du Rail et des Transports de Marseille (ARTM) ©Prefet13

L’association Les Amis du Rail et des Transports de Marseille (ARTM) a pour activité principale la restauration de véhicules anciens des transports de la Ville de Marseille, retirés du service, dont certains sont proposés à la location. Parmi les éligibles à la location, le musée a affrété le bus de collection Berliet de 1978 n° 831, entièrement restauré pour l’occasion, qui devient un bus patrimonial aux couleurs du Mucem, une façon de développer également une sensibilisation des participants à la notion de patrimoine et de conservation.

« Destination Mucem » ayant vocation à être pérenne, le Mucem œuvre en parallèle à sa durabilité. Un diagnostic précis de l’impact carbone de la circulation hebdomadaire d’un bus ancien est ainsi en cours afin de permettre la mise en place, dès le démarrage du projet, de mesures compensatoires adaptées. Un bus de collection à moteur électrique (retrofit), pour pouvoir allier patrimoine et innovation, est également à l’étude pour 2022.

Dispositions sanitaires

Outre un accompagnement personnalisé, la capacité du bus en nombre de passagers est déterminée par les dispositions sanitaires recommandées : pour le confort des voyageurs et la prévention des risques sanitaires, la jauge est réduite.

Jauge réduite « Destination Mucem » : 30 places assises et 10 places debout, soit 40 places maximum.

(Jauge normale : 30 places assises et 76 places debout, soit 106 places)

Le port du masque est obligatoire dès 11 ans et du gel hydroalcoolique est appliqué en entrant dans le bus.

Une médiation inédite

A bord de ce bus gratuit, une médiation personnalisée et ludique, animée par des guides conférenciers spécialement formés, prépare le circuit de visite adapté à chaque participant, entre découverte urbaine et récit de voyage.

Cette médiation permet d’échanger avec les passagers sur un mode convivial, elle est déclinée pour des publics de tous les âges (jeune public, adolescents, familles, adultes, personnes âgées), contribuant à susciter l’envie et la curiosité vis-à-vis du musée.

Elle se termine à l’arrivée au Mucem, avec un passage de relais aux agents d’accueil et de médiation du musée. Outre la réception d’un billet de visite des expositions, les participants seront invités, dans la limite des places disponibles, à découvrir l’offre de programmation du musée grâce à un quota de places gratuites qui leur sera réservé chaque dimanche : visites guidées des expositions, séances de cinéma, ateliers pour les enfants, espaces de découverte pour les familles…

Avec cette offre régulièrement renouvelée pour répondre à l’actualité du musée, le Mucem espère fidéliser ces nouveaux publics dans la durée, avec l’objectif à terme d’une pratique culturelle autonome.

Les expositions du Mucem à son ouverture

« Le grand Mezzé » et « Connectivités » : deux expositions semi-permanentes - J4 - Galerie de la Méditerranée

« Civilization. Quelle époque ! » : jusqu’au 28 juin 2021 - J4

« Déflagrations. Dessins d’enfants et violences de masse » : jusqu’au 29 août 2021 - Fort Saint-Jean (Bâtiment Georges Henri Rivière)

« Les Résistances de A à Z » : jusqu’au 5 septembre 2021 - Fort Saint-Jean (Salle des collections)

« Jeff Koons Mucem. Œuvres de la Collection Pinault » : jusqu’au 18 octobre 2021 au J4

Les 4 itinéraires et les principes de circulation

Un bus « Destination Mucem »

Gratuit tous les dimanches de l’année à Marseille (pas de circulation en août)

4 itinéraires alternent toutes les semaines. Le bus passera donc par chaque itinéraire une fois par mois :

Nord Est : des Alvergnes au Mucem en passant par Les Lilas, Bertrandon, Moretti Gibbes, Etats Unis…

Est : de Saint-Thys au Mucem en passant par la Rouguière, Lombard Parette…

Sud : de Sormiou au Mucem en passant par Barquière Martheline, le Corbusier, la Sauvagère, Saint-Loup…

Nord : du Castellas au Mucem en passant par la Viste, Saint-Exupéry, les Abattoirs…

Fréquence : 2 trajets aller le matin et 2 trajets retour l’après-midi

Signalétique

sur l’abribus ou le poteau des arrêts choisis, une signalétique dédiée permet de repérer l’arrêt.

Horaires :

Aller 1er passage départ 9h30 – arrivée Mucem 10h15-30

Retour 1er passage 15h – arrivée terminus 15h45-16h

Aller 2e passage départ 11h - arrivée Mucem 11h45-12h

Retour 2e passage 16h45 - arrivée terminus 17h30-45

Itinéraires, infos pratiques :

1er dimanche du mois : itinéraire Nord Est (13e et 14e arrondissements)

Même trajet sur les deux passages

Nom des arrêts : Les Alvergnes / Les Lilas / Bertrandon / Moretti Gibbes / Place des États-Unis / La Major-Esplanade J4

2e dimanche du mois : itinéraire Est (10e, 11e, 12e arrondissements)

1er passage 9h30

Nom des arrêts : St Thys / La Granière (piscine) / Solitude Escourtines / HLM la Rouguière / Lombard Parette / La Major-Esplanade J4

2e passage 11h15

Nom des arrêts : HLM la Rouguière / Lombard Parette / La Major-Esplanade J4

3e dimanche du mois : itinéraire Sud (9e et 10e arrondissements)

Même trajet sur les deux passages

Nom des arrêts : CC Sormiou / Barquière Martheline / Le Corbusier / La Sauvagère / Château St Loup / La Major-Esplanade J4

4e dimanche du mois : itinéraire Nord (15e et 16e arrondissements)

1er passage 9h30

Nom des arrêts : Le Castellas / Vallon d’Ol Bourrely / Cité la Viste / Saint-Exupéry / Les Abattoirs (devant l’auto-école) / La Major-Esplanade J4

2e passage 11h

Nom des arrêts : La Castellane / Thollon / Cité la Viste / Saint-Exupéry / Les Abattoirs (devant l’auto-école) / La Major-Esplanade J4

