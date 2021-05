Deux sociétés varoises lauréates de l’appel à projets ‘Plan de relance pour l’industrie’

Accueil > Méditerranée > Nice / Côte d’Azur > Deux sociétés varoises lauréates de l’appel à projets ‘Plan de relance (...)

Dans le cadre du déploiement du plan France Relance, dans le département du Var, le préfet Evence Richard a visité les entreprises Atem, à Solliès-Pont, et Pyroalliance, à Toulon, lauréates de l’appel à projets "Plan de relance pour l’industrie - secteurs stratégiques". Ce fonds de soutien à l’investissement et à la modernisation de l’industrie concerne les projets d’investissement industriel dans 6 secteurs stratégiques : l’aéronautique, l’automobile, le nucléaire, l’agro-alimentaire, la santé, l’électronique et les intrants essentiels de l’industrie.

La société Atem récompensée par Evence Richard ©Alain Blanchot

Dans le Var, l’enveloppe de 300M€ est trustée par l’aéronautique. Cette somme permet aux acteurs de la filière de diversifier et renforcer leurs procédés de production pour développer leurs compétences et préparer l’avion « vert » du futur. Le premier appel à projets sur la modernisation de l’industrie a été lancé en septembre 2020 et reconduit jusqu’au 1er juin 2021.

Atem : pour une production respectueuse de l’environnement

Atem (Atelier de la Transmission Electro-Magnétique) est basée à Solliès-Pont, elle est spécialisée dans la conception et la fabrication de sous-ensembles haute fréquence (HF) pour les marchés de la défense et de l’aéronautique.

L’entreprise a développé un savoir-faire dans la fabrication de cordons coaxiaux et une expertise dans les composants et sous-ensembles HF. L’été dernier, elle a fait l’acquisition de VN Composites, une référence de la conception, la fabrication et l’usinage des pièces. Le groupe compte à ce jour 25 salariés. Lauréat de l’appel à projet Aéronautique, ATEM veut investir les 800 000 euros alloués par l’État dans la modernisation de l’outil de production de ses 2 sociétés et ainsi favoriser une fabrication plus respectueuse de l’environnement, avec des machines moins gourmandes en énergie et une perte moindre de matière première.

Pyroalliance : savoir-faire et compétitivité

Pyroalliance (Arianegroup) est le résultat de la fusion, en 1997, de Pyrospace et Pyromeca. Basée à Toulon, elle conçoit, développe, industrialise et produit des équipements énergétiques pour les marchés de la Défense, de l’Espace, de l’Aéronautique et de l’Industrie. Parmi ses clients, l’entreprise compte Airbus DS, Ariane Group, Dassault, Avio, Daher, Leonardo…

La société emploie 171 salariés, répartis sur ses 2 sites de Toulon et des Mureaux (78). Lauréat de l’appel à projet Aéronautique, elle veut utiliser les 253 000€ pour moderniser et numériser ses chaînes de production et ainsi pérenniser un savoir-faire et un niveau de compétitivité, dans un contexte de plus en plus concurrentiel à l’international où l’entreprise réalise une partie de son chiffre d’affaires.

