Diane Renaud devient la nouvelle directrice générale de la French Tech Aix-Marseille

Le 1er septembre, Diane Renaud a pris ses fonctions de directrice générale de la French Tech Aix-Marseille Région Sud, après deux ans au poste de responsable des programmes nationaux et des partenariats.

Diane Renaud a pris ses fonctions de directrice générale de la French Tech Aix-Marseille Région Sud (Photo AMFT)

Diplômée de Kedge Business School en Management des médias, Diane Renaud est passionnée par le territoire. Elle découvre au fil de ses expériences professionnelles le tissu économique local et ses enjeux de développement.

Ces dernières années, la French Tech Aix-Marseille a renforcé son rôle structurant dans l’écosystème. Un constat avéré pour Diane Renaud : « Jean-Baptiste Geissler a mené un formidable travail de structuration de la French Tech Aix-Marseille Région Sud et a eu à cœur de "jouer collectif" en créant des actions communes avec l’écosystème local. Les bases sont aujourd’hui solides, et l’objectif des prochaines années sera donc de muscler notre jeu »

L’ambition est donc de permettre aux startups de passer à l’échelle et de positionner le territoire Aix-Marseille comme « une terre d’innovation » : donner toutes les clés nécessaires aux startups pour grandir mais aussi d’accueillir de nouvelles startups pour enrichir d’autant plus le territoire. Pour assurer ce passage à l’échelle, Diane Renaud a pour objectif « d’accélérer le développement des startups, notamment sur le volet du financement en mettant en place un "parcours de financement", mais aussi sur la question des talents, en faisant rayonner le dynamisme du territoire en matière d’emploi au niveau national. »

Pour Diane Renaud, ces actions passent inévitablement par un effort de lisibilité de la French Tech auprès des startups du territoire : « La French Tech Aix-Marseille doit être un acteur incontournable pour toutes les startups du territoire, et le maillage territorial est indispensable pour atteindre cet objectif. J’ai à cœur de faire rayonner l’association au-delà des villes d’Aix-en-Provence et de Marseille, et de permettre aux entrepreneurs de s’intégrer durablement dans l’écosystème. »

Depuis 2018, la French Tech Aix-Marseille s’est différenciée des autres capitales en s’engageant pour une tech inclusive et durable. Avec l’organisation de son événement annuel dédié à ces sujets Le Grand Bain, elle participe à positionner Aix-Marseille comme la capitale de l’impact. « Nous sommes convaincus que la French Tech Aix-Marseille Région Sud a un rôle de pédagogie, d’acculturation, à jouer auprès des différents acteurs de l’écosystème sur les enjeux de l’impact », explique Diane Renaud.

Une ambition saluée par la Présidente de la French Tech Aix-Marseille, Julie Davico-Pahin : « Grâce à son parcours au sein de l’écosystème et son travail mené au sein de l’association ces deux dernières années, Diane Renaud est un véritable trait d’union entre les différents acteurs de l’innovation du territoire. Le Board est ravi de pouvoir compter sur elle pour mener à bien notre feuille de route ».

