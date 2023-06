Provence Tourisme. Dîners insolites : le bonheur est dans l’assiette cours y vite....

« Les dîners insolites, c’est une aventure formidable qui permet de découvrir des lieux, des chefs, des produits de notre terroir réalisé par l’équipe de Provence Tourisme avec, comme chef d’orchestre, Emmanuel Perrodin », explique la présidente de Provence Tourisme, Danielle Milon qui considère qu’« il s’agit d’une expérience hors du temps qui connaît un grand succès puisque les billets sont vendus en quelques heures ». Précise encore que « les chefs, de toutes nationalités, jouent de tout leur talent pour proposer un moment unique ». Un travail d’équipe « auquel participe les grandes tables, c’est aussi 4 tonnes de tables à monter et démonter presque tous les jours, accueillir et servir 3 000 convives à l’occasion de 22 dîners », insiste Danielle Milon.

Isabelle Brémond, directrice de Provence Tourisme, ajoute pour sa part que « ces dîners représentent des valeurs de partage avec des tables étroites qui favorisent la création de liens, d’une intimité entre des personnes qui ne se connaissaient pas au début du repas. C’est aussi un travail au plus près des territoires et un engagement en faveur du tourisme durable et une volonté de découverte de nouveaux lieux, de nouveaux chefs ».

Emmanuel Perrodin, Directeur artistique des dîners insolites précise : « En quatre ans c’est 75 chefs qui se sont succédé preuve de la richesse de notre cuisine. En revanche nous avons déploré, lors de la deuxième édition, n’avoir aucun plat de la cuisine provençale nous avons donc mis l’accent sur cette dernière cette année afin que les chefs d’ici et d’ailleurs la réinvente. Et il faut savoir que c’est ce qui ne cesse de se produire, la cuisine se renouvelle en permanence grâce à l’apport de regards extérieurs ». Une cuisine qui se construira, se mariera avec le vin, toutes les appellations du territoire seront représentées lors des dîners. Chaque soir une huile d’olive différente sera servie à la table des Dîners insolites. Une attention toute particulière sera également portée au pain, quelques-uns des meilleurs boulangers du département accompagneront les repas. Et, pour la deuxième année consécutive les Dîners insolites proposeront en fin de repas un pastis insolite de la Maison Ferroni.

Hugues Mbenda présente son établissement : « Nous avons voulu créer deux ambiances sur un même lieu. Le midi c’est une cantine et le soir un établissement gastronomique ». Il indique travailler avec des produits locaux dans une union entre Afrique et Méditerranée, ne cache pas sa satisfaction de participer aux Dîners insolites : « Cela me fait au partage du repas en Afrique, c’est la même philosophie qui est à l’œuvre ici ».



Reportage Joël BARCY (vidéo) - Michel CAIRE (rédaction)

Dîners insolites : Lieux et chefs

La digue du large

Étroite mais longue séparation entre la ville et la mer, cette bande de béton et de pierres de 7 km de long, protège de la houle et des tempêtes, les bassins de la joliette et les bateaux qui y stationnent. S’étend de la passe du Vieux Port jusqu’à l’Estaque : c’est la jetée du large construite grâce aux pierres des Carrières du Frioul.

Les chefs

Axel Guillem - mercredi 28 juin

Ce jeune chef marseillais a fait ses classes au lycée Bonneveine-Passédat. Il débute son parcours au Sofitel Palm Beach puis devient le tout jeune chef du Château de la Pioline, à 23 ans. Il va ensuite ouvrir avec son frère The Cooker avant de prendre les cuisines de la Casa Pietra et d’Urban Kitchen. Puis il ouvre La Table de l’Ours et enfin Origines. Sa cuisine enthousiaste est bistrotière dans sa plus noble expression. Axel Guillem trace un chemin singulier, plein de sa passion pour sa ville et pour ses produits.

Christian Ernst- jeudi 29 juin

Voilà un chef qui a profondément marqué les 20 dernières années marseillaises. Au Charles Livon, il fut de ceux qui firent basculer Marseille dans la modernité. Ses assiettes vives et exigeantes étaient celles d’un hussard qui embarquait avec fougue son terroir et son histoire. Cet hyper-actif aux multiples talents s’installe ensuite au Rowing-Club, surplombant le Vieux-Port, sa passe et le lointain. Il multiplie les initiatives aussi bien avec les crèches ou les écoles que lors de grands repas autour du monde. Il développe même une boisson autour du safran. Insaisissable et passionné, comme sa ville.

Adel Dakkar -vendredi 30 juin

Il dit de sa cuisine qu’elle est simple, généreuse et ensoleillée. Cet auvergnat, formé à Vichy, nourrit une passion débordante pour la cuisine depuis sa plus tendre enfance. Il va se former aux côtés de Yannick Alléno***, au Cheval Blanc** à Courchevel, puis auprès de Denis Fetisson à Mougins, avant de s’envoler aux États-Unis pour une expérience aux côtés d’Arnaud Lallement***. Il revient au Cheval Blanc pour un poste de 1er sous-chef avant d’intégrer le casting de la 6e édition de Top Chef. Il tombe alors amoureux de Marseille où il est aujourd’hui chef exécutif de l’hôtel NHow sur la Corniche.

Laurène de Souza - samedi 1er juillet

Passionnée par l’art sous toutes ses formes, brillante touche-à-tout, Laurène De Souza puise ses idées dans des techniques et des cultures de tous horizons. Issue du milieu de la mode, elle décide de se lancer dans la cuisine en 2016. Elle accumule les expériences et devient très vite cheffe de cuisine dans plusieurs établissements parisiens dont Le Perchoir à Ménilmontant. En recherche constante du goût et de l’esthétisme, dialoguant avec le terroir, sa cuisine décalée fait la part belle à la spontanéité et à la créativité. Longtemps seconde de Sarah Chougnet chez Regain, elle s’apprête à ouvrir sa première affaire.

Pauline Lagon -Jules Girandon - dimanche 2 juillet

Ils se sont rencontrés à Lyon, elle la bourlingueuse reconvertie et passée par Copper Roots et lui le cuisinier aguerri qui officia notamment à La Maison Clovis. Ils ont choisi comme un défi de s’installer à Marseille et ont opéré un coup de maître en créant Copains, rue de Lodi. Leur succès ne se dément pas depuis leur ouverture. Ils y distillent une cuisine vivante, juste et pétillante qui a su séduire aussi bien le public que les critiques.

Hugues Mbenda- lundi 3 juillet

Il a grandi dans la cuisine du restaurant de sa mère à Kinshasa, en République démocratique du Congo. C’est là qu’est née sa passion pour la cuisine. Il a ensuite ciselé son parcours de grandes maisons en grandes maisons. Taillevent**, Apicius*, Le Violon d’Ingres*, les Sources de Caudalie**. En 2019, il décide d’ouvrir son premier restaurant à Marseille avec son frère, l’Orphéon avant d’ouvrir en 2023, Kin. Là, il délivre une cuisine brillante faisant dialoguer France et Congo. Sa cuisine en fait l’un des chefs les plus en vue du territoire puisque La Liste vient de le sacrer "talent le plus prometteur de l’année".

Valentin Raffali -mardi 4 juillet

Voilà un autre grand espoir de la cuisine de demain. Il tient aujourd’hui les rênes du Livingston à Marseille. Il débute la cuisine à 15 ans et fera ses premières armes chez le MOF Serge Chenet, Entre Vigne et Garrigue dans le Gard. Puis ce sera l’Australie, l’Angleterre et la Suisse avant de débarquer à Marseille. Il intègre alors les cuisines des Fenêtres avant d’atterrir à l’Alcyone auprès de Lionel Lévy. Puis viendra la rencontre d’Harry Cummins qui venait d’ouvrir la Mercerie, dont il deviendra le bras droit. Depuis ils ont ouvert ensemble le Livingston où ce créatif "à n’en plus finir" dit toute sa passion pour la cuisine et les produits.

Parc Château de Florans- La Roque-d’Anthéron

Le Parc du Château de Florans est l’un des plus beaux endroits de verdure de Provence. Notre table sera dressée deux soirs de suite dans l’allée principale bordée de ses trois cent soixante-cinq platanes, de séquoias centenaires et d’essences variées. Accueillant chaque année le Festival International de Piano, ce lieu à la fois grandiose et intime est propice à l’éveil d’impressions magiques

Les chefs

Émeric Corbon - jeudi 6 juillet

Enfant du village qui a toujours su qu’il voulait devenir cuisinier, il va se former auprès de quelques-uns des grands talents du Sud. Christian Peyre tout d’abord, à la Maison où il restera sept ans avant de rejoindre les cuisines du MOF Serge Chenet, Entre Vigne et Garrigue, puis celles de Michel Kayzer, Alexandre, et Edouard Loubert à la Bastide de Capelongue. Il décide alors de revenir au pays pour ouvrir sa première affaire, le Jas où il propose une cuisine au plus près des goûts de la Provence et du potager. Sa belle cuisine empreinte d’un classicisme élégant fait vibrer son terroir.

Jérôme Raffaelli - vendredi 7 juillet

Il a déjà eu plusieurs vies. Après 15 ans de cinéma où il fut notamment assistant-réalisateur de l’Immortel ou de Taken, Jérôme Raffaelli décide de vivre son autre passion la pâtisserie, plus précisément la pâtisserie végétale et végan. Il ouvre alors sa boutique Oh Faon ! à Marseille qui rencontre d’emblée un véritable succès, jamais démenti depuis. Distinguées à de nombreuses reprises, ses créations gourmandes portent en elles une histoire, une pensée ou une émotion. Il relève pour cette date le défi insolite confié par lkes organisateurs des dîners insolites, de cuisiner tout un repas, à lui le pâtissier, en suivant les chemins savoureux de ses inspirations.

Maraîcher de Bimont, Vauvenargues

Direction le nord de la Sainte-Victoire, dans un Vallon qui paraît totalement hors du temps, un lieu presque sacré. Nous sommes sur la commune de Vauvenargues, entre les Cabassols et les Aliberts, le long du GR9. C’est là que s’est installé Guillaume Pinçon, jeune ingénieur de métier, attiré par la terre et en quête de sens. Son défi, tout reprendre de zéro : planter, cultiver pour nourrir les hommes en harmonie avec la biodiversité provençale.

Le chef

Valentin Small -lundi 10 juillet

Ce jeune chef marseillais a commencé son parcours au Ruhl avant d’intégrer les cuisines de Lionel Lévy à l’Alcyone. Il va seconder David Mijoba au Bistrot du CAM dont il prend les rênes pendant un an. Il décide alors de partir pour un long voyage en Asie du Sud-Est avant de revenir seconder Xavier Zapata chez Madame Jeanne, puis Jérémy Bigoud au Péron et Paul Langlère chez Sépia. Valentin décide ensuite de s’affranchir du quotidien d’un même restaurant en enchaînant les résidences (Ventrus, Divigne, …) en France ou à l’étranger.

Frioul, Marseille

Silhouette de calcaire au large de Marseille, l’archipel du Frioul pointe vers la côte les reliefs aigus de ses quatre îles : Pomègues et Ratonneau, If et Tiboulen. Son caractère affirmé ainsi que ses reliefs tourmentés font de l’archipel du Frioul un site exerçant un pouvoir de séduction irrésistible : calanques, à-pics impressionnants, lumière implacable, transparence de l’eau…Les îles du Frioul marquent la vision de la baie depuis la ville, en découpant de leur silhouette caractéristique le paysage maritime marseillais.

Le chef

François Roche- mardi 11 juillet

Parisien d’origine, breton de cœur et marseillais d’adoption, ce jeune chef s’annonce déjà comme un des talents très prometteurs du territoire. Formé à Ferrandi, il débute sa carrière dans deux grandes maisons françaises, les Crayères et Septime. Puis viendra la rencontre avec Grégory Marchand, Frenchie. Il devient chef de l’adresse londonienne avant de devenir chef exécutif de tout le groupe. Il choisit ensuite de s’installer à Marseille pour y ouvrir son premier restaurant. Il fait partie de cette génération pour laquelle la cuisine est véritablement un dialogue avec le vivant.

Lascours, Roquevaire

Les lumineuses collines parfumées de thym et de romarin que célèbre Marcel Pagnol dans ses souvenirs d’enfance, s’étendent dans un massif de 8000 hectares, le Massif du "Garlaban", réparti sur quatre communes : Marseille, Roquevaire, Aubagne et Allauch. C’est dans le Vallon de Lascours que la table des Dîners insolites s’installera au milieu des oliviers, des cyprès et des cerisiers.

La cheffe

Auregan Dean - mercredi 12 juillet

Cette jeune cheffe d’origine normande s’est tout autant formée à la cuisine à Rouen qu’en boucherie, à Toulouse. Après un passage auprès de Ella Aflalo chez Yima, puis chez Opera Zoizo, elle décide d’ouvrir son propre lieu avec Matthieu Zurcher, Bouillon, en plein cœur du Camas, en décembre 2021. Elle y fait la part belle à la viande et aux traditions charcutières et tripières, mais plus encore aux cuisines de grands-mères et à cette cuisine généreuse et populaire qui sont tout à la fois le cœur des bouillons justement mais aussi de la cuisine provençale.

Domaine du Bagnol, Cassis

Une falaise orangée plongeant dans la mer scintillante, le vert profond des étendues de vignes sur la plaine et tout le bleu du ciel : tel est le cadre enchanteur du Domaine du Bagnol, implanté au cœur de Cassis depuis 1867. C’est là au pied du Cap Canaille que notre table sera posée, au milieu d’un des paysages les plus beaux de ce territoire.

Le chef

Nicolas Sintes -samedi 15 juillet

Ce chef cannois vient de prendre la direction des cuisines des Roches blanches à Cassis. Sa jeune carrière a commencé dans de très belles tables de la Côte d’Azur, puis ce sera l’étranger chez Denis Martin au Beau Rivage à Lausanne et chez Daniel Boulud à New York. Il y deviendra sous-chef avant de rejoindre Christophe Bacquier au Castellet. Après Saint-Tropez en tant que chef, puis Megève aux Fermes de Marie, son arrivée à Cassis est un retour à ses racines méditerranéennes.

Les Chapelles, Istres

Au sommet de la colline Saint-Étienne à Istres, trône telle une vigie sur le plateau du "Volturno" la chapelle Saint-Michel (751-987). C’est là, dans ce lieu chargé d’histoire qui offre une vue exceptionnelle sur la Provence, aux pieds des deux étangs (Étang de Berre et Étang de l’Olivier) que l’on fête traditionnellement la Saint-Jean. Lorsque le temps est clément, on peut même apercevoir le Mont Ventoux se dresser fièrement dans le paysage.

Le chef

Pierre Hochart - dimanche 16 juillet

Ce jeune chef, natif des Ardennes a fait ses classes à Lyon avant de passer par les cuisines du Westminster du Touquet avec William Elliott et du Louis XV d’Alain Ducasse. À 26 ans il ouvre son premier restaurant à Aix-en-Provence, en 2015, les Vieilles Canailles. Depuis son ouverture, il enchante la ville de sa belle cuisine tout autant bistrotière qu’inspirée et créative. Sa technique confirmée se fait toujours oublier derrière le goût et la joie de l’assiette.

Mas Rouge, Les Baux-de-Provence

Nous sommes au cœur de la Vallée des Baux-de-Provence, sur le versant sud des Alpilles, dans un domaine qui abrite 3000 oliviers répartis sur 17 hectares. Ici la nature est respectée par une agriculture raisonnée qui régénère les sols. Les oliviers sont plantés à une distance suffisante pour leur bien-être, et à leur pied le thym et le romarin donnent des arômes de terroirs tantôt rudes et généreux, tantôt légers et doux.

Le chef

Julien Richard - lundi 17 juillet

Un des futurs grands noms du territoire. Ce toulousain, passé par les cuisines de Michel Guérard, a dirigé les cuisines du Grand Hôtel de Saint-Jean-de-Luz et de la Mère Germaine à Châteauneuf-du-Pape ou plus près, des Maisons d’Arles. Il vient d’ouvrir son premier restaurant, à Arles, le Seize. Ce chef explore de nouvelles techniques culinaires, toujours au service du goût et des produits. Il a démontré sa grande technicité et sa recherche de l’excellence en remportant deux des principaux prix culinaires, le Taittinger en 2016 et le Prosper Montagné en 2018.

Isle Saint Pierre, Arles

À 15 km de l’embouchure du Rhône se niche l’Isle Saint Pierre qui abrite le vignoble le plus méridional de la vallée du Rhône. La proximité de la mer et sa position sur le fleuve permettent une biodiversité rare, à la fois riche et abondante. Notre table sera donc accueillie au cœur de la Camargue intérieure, dans un domaine qui pratique des méthodes traditionnelles de récolte, résolument orientées vers la préservation de l’environnement et de la ressource en eau.

Le chef

Sébastien Saiz - mercredi 19 juillet

Ce jeune chef talentueux a ouvert l’Antonelle en 2019. Il avait jusqu’alors perfectionné sa cuisine auprès d’Armand Arnal, à la Chassagnette ou à New York, avant d’assurer l’ouverture de l’Arlatan. Dans son bistrot, petit par la taille, mais grand par le goût, il délivre une cuisine vivante, inspirée parfois des grands classiques et toujours au service des produits de son territoire.

Château d’Avignon, Saintes-Maries-de-la-Mer

C’est au cœur d’un écrin de verdure que se dresse le Château d’Avignon, aux abords des Saintes-Maries-de-la-Mer. Ancré en Camargue, ce domaine départemental constitue un ensemble inattendu de verdure, d’architecture et de technologies, né de l’esprit novateur de son propriétaire Louis Prat-Noilly au 19e siècle.

Le chef

Or Michaeli -jeudi 20 juillet

Ce chef baroudeur est originaire d’Haïfa. Il se forme en Israël avant de venir à Paris. Il passe, en 2008, par le Cordon Bleu puis intègre la brigade des Ombres au Quai Branly. Ce sera ensuite l’Agapé avec Yohann Lemonnier, puis le Pied à Terre à Londres. Il ouvre ensuite son premier restaurant à Tel Aviv avant de s’installer pendant quatre ans à Barcelone. Il arrive enfin à Arles et assure l’ouverture de l’Hôtel Voltaire avant de prendre la direction des cuisines de Golda à Marseille. Là il y distille une cuisine levantine et méditerranéenne d’une grande vivacité et surtout pleine de joie.

Domaine Grand Boise, Trets

Le Château Grand Boise surplombe la vallée de l’Arc. Le lieu offre une vue imprenable et unique au nord sur toute la Montagne Sainte-Victoire, joyau de la Provence, au sud sur la Sainte-Baume et le pic de Bertagne. Ici le terroir est unique, avec un sol très riche en marbre rose. À l’emplacement de carrières autrefois exploitées, des blocs pierre ont dû être écartés pour laisser la place à la vigne de pousser.

Les cheffes

Julia Sammut - Lou Chapuis -dimanche 23 juillet

Julia Sammut est née dans une marmite. Longtemps journaliste, sa passion pour les produits l’amène à ouvrir au cœur de Noailles son premier lieu, unique, joyeux et

passionné comme elle. À L’Épicerie l’Idéal, on rencontre des producteurs, des cuisiniers, des auteurs, des vignerons et des clients passionnés depuis sept ans déjà. Et de l’autre côté de la rue, au Restaurant l’Idéal, c’est Lou Chapuis aux fourneaux ! Jeune cheffe inspirée et gourmande, elle cuisine les produits de l’Idéal avec poésie et justesse. L’assaisonnement chevillé au corps.

Domaine de Villemus, Jouques

Le Domaine de Villemus produit des vins, des amandes, de l’huile d’olive et lavandin en agriculture biologique. Situé au cœur du Grand Site Sainte-Victoire à Jouques, on y profite de vues panoramiques sur les massifs environnants du Luberon, du Concors ou encore de Vautubière.

La cheffe

Minou Sabahi - lundi 24 juillet

Minou Sabahi est une jeune cheffe franco-iranienne. Elle a commencé la cuisine à 25 ans par la pâtisserie avant de rejoindre les cuisines des enthousiasmants Pères populaires, à Paris. Puis elle assurera l’ouverture de Fulgurances à l’Entrepôt. Elle décide ensuite de s’installer à Marseille pour rayonner de projets en projets culinaires. Sa belle cuisine vivante fait la part belle aux traditions persanes et à la très riche et trop méconnue culture culinaire iranienne.

Domaine de Blaquières, Châteaurenard

Domaine de Blaquières, Châteaurenard Lorsque Clément et Emilie Bernard reprennent les terres familiales, ils ne sont pas agriculteurs, ni apiculteurs, ni viticulteurs. Mais ils chérissent les lieux de leur enfance. Alors pas question de démanteler le Domaine. Avec une confiance folle dans l’avenir, avec un regard tendre porté sur le passé, avec beaucoup de travail et de passion, ils vont réinvestir leur domaine dans une relation d’amitié forte avec leur territoire.

Les chefs

Numa Muller -mercredi 26 juillet

Ce jeune chef a la Provence rivée au cœur et est tout entier tourné vers le monde. Autodidacte, il s’est notamment frotté aux cuisines de l’Oustau de Baumanière, de la Chassagnette, a passé du temps du Californie et aux Pays-Bas. Il a notamment ouvert Arles, à Amsterdam, où sa brillante cuisine bistrotière fit des merveilles. Cette année, ce chef intranquille et impatient lance Simone, un restaurant éphémère qui se posera de lieux en lieux, en France et à l’étranger.

Matthieu Matheron - jeudi 27 juillet

Originaire de Corée du Sud et enfant de Sénas, Matthieu Matheron a décidé d’ouvrir son premier restaurant, la Maison M, dans la ville de son enfance. Avant cela, il est passé par quelques-unes des grandes maisons du Sud, les Bories à Gordes, l’Oustau de Baumanière aux Baux-de-Provence. Il accompagnera aussi Richard Lepage dans son Grand Puech à Mimet. Ce chef créatif et malicieux enchante son territoire de sa belle cuisine au service de son terroir.

Marais Salants, Salin-de-Giraud

La Provence est aussi une terre de sel. Elle convoque un soleil généreux, de grands étangs, tramontane et mistral pour révéler l’or blanc. À Salin-de-Giraud particulièrement, au sud-est du delta du Rhône, au cœur des Salins du midi, surgissent des montagnes de sel que l’on dit camelles et tables salantes dont le rose s’approfondit en été.

Le chef

Pierre-Jean Carton - lundi 31 juillet

Après un apprentissage à l’Oustau de Baumanière, Les Baux-de-Provence, Pierre-Jean Carton a ouvert Le Bec Fin il y a presque 15 ans, à Fos-sur-Mer. Il y pratique une cuisine simple et gourmande, volontiers canaille, avec des produits frais et de saison. Sa cuisine est à son image, généreuse et enthousiaste. Tout est fait maison, et, pour les gastronomes c’est aussi l’occasion de redécouvrir la beauté du vieux village de Fos-sur Mer, dont les vieilles pierres dominent le golfe. Le Gault et Millau l’a récemment distingué comme Jeune Talent.