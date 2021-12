Diocèse de Paris : le message de Mgr Pontier, l’Administrateur Apostolique du diocèse

Accueil > Ailleurs > Société > Diocèse de Paris : le message de Mgr Pontier, l’Administrateur (...)

Mgr Georges Pontier ancien archevêque de Marseille et ancien président de la Conférence des évêques de France (CEF) © Philippe Maillé

A la suite d’accusations d’une liaison intime avec une femme qu’il a niées, l’archevêque de Paris, Mgr Michel Aupetit, a vu sa démission acceptée par le Pape, le jeudi 2 décembre. Un administrateur apostolique a dû être nommé pour quelques mois à la tête du diocèse de la capitale. Il s’agit de Monseigneur Pontier, ancien archevêque de Marseille. Il a tout de suite écrit un message aux catholiques parisiens pour leur dire« Cela m’impressionne, mais je n’ai pas cru devoir m’y dérober. Je m’efforcerai de servir et de donner le meilleur de moi-même avec l’équipe épiscopale. Je sais que l’Église qui est à Paris est vivante, riche de ressources, de dynamismes de tous ordres. Je sais qu’ensemble à l’écoute du Seigneur, soutenus par le souffle de son Esprit nous allons poursuivre notre route, marqués par cette épreuve, mais conduits à plus d’humilité, de charité et d’espérance ». Précisons qu’un administrateur apostolique est un ecclésiastique catholique, souvent (mais pas nécessairement) un évêque émérite ou d’un diocèse voisin, en charge temporaire d’un diocèse en attente d’un évêque diocésain qui en sera le titulaire.

L’archevêque émérite de Marseille écrit : « Le temps de l’Avent dans lequel nous venons d’entrer est un temps liturgique qui nourrit notre espérance en Celui qui ne cesse de venir, en Celui qui est Maître du temps et de l’Histoire. Il invite à l’intériorité, à la contemplation et appelle à la conversion. La figure de Jean Baptiste nous accompagnera, lui le précurseur. Le 8 décembre nous célébrerons l’Immaculée Conception de Marie et, quelques jours avant la fête de Noël, nous la retrouverons dans son accueil et sa confiance à Celui qui lui demande de mettre au monde le Sauveur, "Le Fils du Très Haut" ».

Mgr Pontier rappelle : « Le 1er décembre, nous avons pensé à Charles de Foucauld. Le 15 mai nous nous réjouirons de sa canonisation. À l’église Saint-Augustin, il a rencontré l’Abbé Huvelin et sa prière, "Seigneur, si tu existes, fais que je te connaisse" a été exaucée dans l’abandon à la miséricorde du Père. Il fut au long du XXe siècle un inspirateur pour beaucoup. Dans son encyclique "Fratelli tutti", le Pape François rappelle son témoignage de fraternité universelle durant toute sa vie et jusqu’à sa mort. Les moines de Tibhirine s’en sont inspirés. »

Enfin, poursuit l’ancien Archevêque de Marseille : À la demande du Pape François, toutes les Églises du monde sont entrées dans une démarche synodale : "Pour une Église synodale : Communion, participation, mission." Poursuivons ensemble sur ce chemin déjà ouvert et si important pour que notre Église offre un visage toujours plus fraternel où chacun a sa place, se sente accueilli et écouté. J’espère pouvoir vous rejoindre physiquement dès la semaine qui vient. J’ai quelques obligations à honorer ».

Michel CAIRE