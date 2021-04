Accueil > Aix Marseille > Economie > Dirigeable StratobusTM : Istres en bonne voie pour accueillir le (...)

Projet d’implantation de la ligne de produit StratobusTM, sur la commune d’Istres (13) ©Thales Alenia Space

StratobusTM n’est pas un engin fou, mais un dirigeable stratosphérique autonome multi-missions couvrant les domaines de l’observation, de l’environnement et des télécommunications. Ce moyen de propulsion électrique participe à la transition écologique en apportant une solution disruptive économe en énergie. Ce projet est une rupture technologique forte, issu de la filière d’innovation de Thales Alenia Space, et depuis le début soutenu par la France et plus particulièrement par la Région Sud toujours à l’écoute des avancées notoires.

Un travail commun entre l’État, la Région Sud et la Métropole

Après une phase de lobbying et notamment l’obligation de démontrer la faisabilité technique, par le biais d’un très grand nombre de démonstrations et de modélisations système complexes, Thalès et ses partenaires entrent de plain-pied dans la concrétisation du projet. « Nous sommes très heureux de concrétiser cet accord en vue de l’implantation du site de production de StratobusTM, sur la commune d’Istres. L’étroite collaboration entre tous les acteurs et le soutien de l’État, de la Région et de la Métropole ont permis de trouver les solutions pour répondre aux contraintes techniques et réglementaires et je tenais à les féliciter. Cette étape franchie est très importante et l’engagement de la Région et de la Métropole vont continuer à être des atouts indispensables », déclare Hervé Derrey, Président Directeur Général de Thales Alenia Space.

La création de centaines d’emplois

Depuis 2016, la reconquête industrielle est devenue un fer de lance de la stratégie économique de la région Sud. L’implantation de nouvelles filières est sans conteste l’un des pans de cette politique ambitieuse. Rien d’étonnant donc que Stratobus s’inscrive pleinement dans les plans de développement du territoire. « Le projet porté par la société Thales Alenia Space est une véritable innovation de rupture qui associe l’ensemble du tissu économique régional et doit permettre la création de 200 emplois directs dès le début du projet, 300 à terme dont 60 % d’ingénieurs, et plus de 600 emplois indirects. Alors que nous étions en concurrence avec d’autres sites français, c’est finalement la région Sud qui est identifiée pour entrer en négociation exclusive et implanter le Stratobus ici à Istres. Quatre années durant, nous n’avons pas relâché nos efforts. Je suis notamment intervenu auprès de la ministre des Armées, Florence Parly, pour que ce projet aboutisse. Aujourd’hui c’est donc une première victoire et le fruit d’un long travail mené aux côtés de la Métropole Aix-Marseille Provence », se félicite Renaud Muselier, Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Président de Régions de France.

Totalement propulsé à l’énergie solaire, le Stratobus est un réel bond en avant dans le secteur des télécommunications et de la transition énergétique, et s’inscrit donc pleinement dans le Plan Climat régional « une COP d’avance ». Cette avancée, n’est pas simplement technologique, c’est également un formidable booster économique pour Istres et ses alentours. « Tout en s’appuyant sur l’écosystème industriel exceptionnel de notre territoire, le projet a d’ores et déjà pu bénéficier de 3 M€ d’aides au titre du Feder, 3 millions complémentaires seront présentés au vote d’avril, notamment dans le cadre de notre Opération d’Intérêt Régional "Industries du Futur". C’est donc une grande fierté de savoir que Thales Alenia Space a choisi la région Sud. Ce choix renforce notre détermination à faire de Provence-Alpes-Côte d’Azur l’un des premiers pôles aéronautiques de France et d’Europe. Ensemble, continuons de faire rayonner l’industrie en région Sud », insiste Renaud Muselier.

Valoriser les atouts concurrentiels du territoire

Un enthousiasme totalement partagé par Martine Vassal, présidente du département des Bouches-du-Rhône et présidente de la métropole Aix-Marseille Provence qui voit en ce projet la reconnaissance de l’attractivité et de la richesse de l’écosystème aéronautique régionale. « Cette entrée en négociation exclusive est une excellente nouvelle pour notre territoire et notre économie, fruit d’un long travail d’ingénierie et d’expertise mené de concert avec le Président du Conseil de territoire et maire d’Istres François Bernardini pour valoriser nos atouts et notre avantage concurrentiel ». Pour Martine vassal encore, cette annonce conforte non seulement la qualité du site d’accueil du Pôle aéronautique Jean Sarrail, mais également d’une filière d’excellence inscrite dans l’Agenda du Développement Économique Métropolitain. « En ces temps difficiles pour l’économie locale et notre tissu industriel, je me réjouis de cette décision qui permettra l’émergence de nouveaux marchés civils et militaires, ainsi que la création de plusieurs centaines d’emplois autour d’un projet qui associe, en outre, innovation et respect de l’environnement », souligne-t-elle.

La Région Sud et la Métropole annoncent s’engager pleinement dans ce programme visant à consolider la filière industrielle. « Si la première étape est maintenant bien engagée, une nouvelle est en ligne de mire : la coopération européenne pour compléter l’accompagnement régional et national et ainsi permettre la finalisation de son développement, sa certification et son industrialisation. »

