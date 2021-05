Dossier sur l’eau. Le projet de nouvel évacuateur de crues sur les rails (9/10)

Accueil > Provence > Société > Dossier sur l’eau. Le projet de nouvel évacuateur de crues sur les (...)

Construit en 1964 le barrage de la Laye ne répond plus aux normes et aux réglementations. À sa construction en 1964, il répondait strictement à toutes les normes et règlementations. Depuis, les normes ont évolué en particulier dans le domaine de la sécurité et de la protection des barrages contre les crues exceptionnelles.