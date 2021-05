Dossier sur l’eau. Plan de Relance : aides lutte antigel, grêle et sécheresse (4/10)

Accueil > Provence > Société > Dossier sur l’eau. Plan de Relance : aides lutte antigel, grêle et (...)

Après la crise sanitaire et économique de la Covid-19, le gouvernement a mis en place un plan de relance de l’économie en début d’année. Le but est d’injecter de l’argent rapidement afin de relancer l’économie. Une part de ce plan est dédiée à l’agriculture via différents dispositifs. Un certain nombre de ces dispositifs ont été victimes de leur succès et les enveloppes ont été consommées très rapidement. Ce n’est cependant pas le cas du dispositif « Aléas climatiques ».