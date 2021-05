Dossier sur l’eau. Un accompagnement complet professionnel (6/10)

Accueil > Ailleurs > Société > Dossier sur l’eau. Un accompagnement complet professionnel (...)

Très concerné par la question de l’eau dans son ensemble, le département des Hautes-Alpes met à la disposition des collectivités locales et des ASA une agence technique d’ingénierie territoriale baptisée IT 05 dont c’est l’une des compétences.

©L’Espace Alpin

Créée en 2014 à l’initiative du président Jean-Yves Dusserre dans le but de favoriser l’émergence de projets et de mutualiser les compétences dans un esprit de solidarité vis-à-vis des territoires ruraux l’agence technique départementale d’Ingénierie territoriale IT 05 aide et accompagne les mairies, les Établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ou les ASA qui veulent monter des projets ou entreprendre des travaux sur leur territoire. Ne sachant pas toujours vers qui se tourner et où trouver les compétences adéquates pour mener à bien leurs projets IT 05 est là pour les orienter et les accompagner.

Un suivi rigoureux

Les ASA peuvent bénéficier de deux types d’accompagnement : une assistance à la gestion administrative et comptable, ou une aide technique avec une assistance pour les projets de travaux qu’elles pourraient vouloir mettre en œuvre. Les demandeurs peuvent soit adhérer à l’année à ces services soit les payer à la vacation. Cette expertise dans ces domaines est particulièrement précieuse pour les petites ASA car elle permet de pallier un certain nombre de manques.

IT 05 bénéficie par exemple d’un véritable savoir-faire dans la recherche de subventions pour lesquelles l’élaboration des dossiers est souvent chronophage et complexe. IT 05 est également là pour aider les ASA à recruter les bureaux d’études, les maîtres d’œuvre ainsi qu’à élaborer les marchés de travaux. Une fois le chantier lancé, IT 05 va s’attacher à ce que tout se passe pour le mieux et que celui-ci aille jusqu’au bout. Elle va aussi effectuer un suivi financier rigoureux.

De nombreux dossiers suivis et en étude

Dans le cadre du Plan de gestion de la ressource en eau (PGRE), IT 05 suit actuellement plusieurs dossiers dans le département en partenariat avec la chambre d’agriculture. C’est le cas par exemple de l’ASA des Sétives, une petite ASA sur la commune d’Aspremont qui compte une quinzaine de membres dont six agriculteurs.

Pour celle-ci, la collaboration avec IT05 a permis de faire émerger un projet intégré au PGRE agréable d’utilisation et à un coût raisonnable puisqu’il bénéficiera de 90 % de subventions (Région, Agence de l’eau, FEADER).

Dans le Buëch, d’autres projets bénéficient de cet accompagnement essentiel pour faire aboutir les projets.

L’Espace Alpin