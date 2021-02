Draguignan : le variant anglais concerne 60 % des personnes positives

Accueil > Méditerranée > Rive Nord > Draguignan : le variant anglais concerne 60 % des personnes (...)

Le variant anglais est probablement responsable de 20 à 25 % des infections au coronavirus en France, indiquait le ministre de la Solidarité et de la Santé, lors de son point de situation du jeudi 11 février. Si les variants sud-africain et brésilien circulent moins, la prudence est de mise, d’autant que les situations sont très contrastées selon les territoires. Le Var n’échappe pas à ces tendances, notamment Draguignan et sa région.

Evence Richard, préfet du Var, dans un centre de vaccination ©Presse Agence

Le préfet du Var, Evence Richard, signale : « La flambée du variant anglais en Dracénie, qui concerne désormais 60 % des personnes positives, montre que l’épidémie est loin d’être stabilisée sur le département. » Pour y faire face, se protéger et protéger les autres, les remèdes sont connus, rappelle-t-il et il passe par « le respect des gestes barrières, de la distanciation et du port du masque d’abord, un dépistage massif qui permet d’identifier les personnes positives puis le contact tracing pour remonter les cas contacts, et enfin l’isolement afin de ne pas contaminer les autres. Cet isolement peut être difficile à organiser, il peut générer de l’angoisse face à la maladie, à la solitude ou à des contraintes matérielles que l’on ne sait résoudre. » Pour accompagner chacun dans cette période difficile, le préfet du var évoque la plateforme téléphonique de la cellule territoriale d’appui à l’isolement « qui répond à celles et ceux qui éprouvent des besoins matériel, social ou psychologique. La venue d’une infirmière à domicile, proposée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, peut faciliter cette épreuve. Aujourd’hui, plus que jamais, il nous faut tenir ensemble », insiste le prefet.

Les chiffres de la vaccination

Au 11 février, 37 816 personnes ont été vaccinées depuis le 6 janvier et 5 536 personnes ont reçu la 2e injection, soit 43 352 injections au total. Outre la vaccination de nouvelles populations, des dispositifs mobiles sont lancés pour vacciner les personnes âgées et isolées qui ne peuvent pas se déplacer. Le premier d’entre eux commencera à fonctionner le 23 février.

Les indicateurs de suivi épidemiologique pour le Var au 12 février 2021

La vaccination de nouvelles populations cibles a déjà commencé dans les résidences autonomie. « Treize équipes mobiles, mises à disposition par le Conseil Départemental et composées d’infirmières et de médecins se déplacent dans les 33 résidences que compte le Var pour vacciner résidents et personnels. Les foyers d’accueil médicalisé (FAM) et les maisons d’accueil spécialisé (MAS), qui concernent des personnes porteuses de handicap sont également pris en compte. A l’intérieur de ces établissements, le public concerné a été élargi à toute personne âgée de plus de 18 ans. Pour les résidences sociales, la cible est élargie aux personnes de plus de 60 ans », explique Evence Richard, préfet du Var.

Dans le Var, la campagne de vaccination a débuté le 6 janvier dans les Ehpad, puis elle s’est accélérée avec l’ouverture aux personnels de santé travaillant en établissement ou en ville de plus de 50 ans ou présentant des facteurs de comorbidité. Depuis le 18 janvier, 10 centres de vaccination dédiés aux personnes de plus de 75 ans ont ouvert leurs portes à Toulon, Brignoles, Draguignan, Fréjus, Hyères, Grimaud, La Seyne-sur-Mer, La Garde, Le Luc-en-Provence et Aups, représentant la capacité de vacciner 5 000 personnes par semaine.

Gilles CARVOYEUR