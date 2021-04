Draguignan : un Contrat de Relance et de Transition Ecologique entre Enedis et la Dracénie Provence Verdon Agglomération

Accueil > Méditerranée > Nice / Côte d’Azur > Draguignan : un Contrat de Relance et de Transition Ecologique entre (...)

Le 16 avril, Dracénie Provence Verdon Agglomération et Enedis ont signé une convention Transition Écologique, en appui au Contrat de Relance et de Transition Écologique. Le but : accélérer la dynamique démographique, numérique et économique dans les territoires. Écologique.

©Presse Agence

Ce dispositif est tout simplement le premier de son genre en France et s’inscrit parfaitement dans la volonté du Gouvernement de s’appuyer sur le tissu territorial. « Initiés par le premier ministre Jean Castex, les CRTE participent activement à la réussite du plan de relance économique et écologique de la France. Ils traduisent l’ambition d’instaurer une nouvelle relation de travail entre l’État, les collectivités territoriales et l’ensemble des acteurs locaux. Ils répondent ainsi à une triple ambition : la transition écologique, le développement économique et la cohésion territoriale », explique Éric De Wispelaere, sous-préfet de Draguignan.

Un travail collaboratif pour la réalisation d’une politique ambitieuse

Cet accord, entre Enedis et la Dracénie Provence Verdon, repose sur quatre axes majeurs :

• La contribution à l’élaboration de l’état des lieux écologiques à la maille de l’EPCI.

• Un partage sur les projets pour lesquels l’expertise et un accompagnement d’Enedis (rénovation énergétique, mobilité, autoconsommation collective et développement des ENR, lutte contre la précarité énergétique…) pourraient être mobilisés.

• Un accompagnement des démarches Cœur de ville et Petites Villes de demain pour les communes qui le souhaitent via notamment la mise à disposition d’un interlocuteur dédié Enedis.

• La gestion de crise et la résilience

Richard Strambio, président de Dracénie Provence Verdon Agglomération, est convaincu que cette signature assurera un accompagnement dans le suivi et la stratégie patrimoniale, à travers, notamment, la réalisation du bilan énergétique. « Dans un contexte général d’adaptation au changement climatique, DPVa a décidé de s’engager dans une démarche de qualité de la gestion et de suivi des politiques climat-air-énergie de labellisation Cit’ergie. Cette démarche se traduit par un programme de management et de labellisation qui récompense les collectivités pour la mise en œuvre d’une politique climat-air-énergie ambitieuse. La signature de cette convention avec ENEDIS s’inscrit complètement dans cette démarche », explique-t-il.

Engagement pour la transition écologique

Afin de ne pas laisser seuls les citoyens face à la taxe écologique, l’agglomération s’est montrée ambitieuse et s’est engagée dans ce plan de Transition Énergétique. « C’est l’affaire de tous, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40%, réduire la consommation énergétique finale de 20%, réduire la consommation énergétique primaire d’énergie fossile de 30%, porter la part d’énergie renouvelable à 32% », reprend Nathalie Gonzalez, vice-présidente déléguée à la Transition énergétique et au Développement durable. Pour ces raisons, l’engagement de l’agglomération se veut exemplaire, à travers un Plan de Transition Énergétique décliné en 5 mesures phares pour une transition à portée de main et pour passer à l’action : un Plan Transports propres, un Plan Vélo, un Plan Habitat – énergie, un Plan Patrimoine bâti communautaire et un Plan Déchets propres », précise-t-elle.

Cet accompagnement s’inscrit dans le cadre du Projet Industriel et Humain 2020-2025, qui entend concilier performance industrielle et approche durable, pour être au rendez-vous des mutations d’aujourd’hui et anticiper celles de demain. « Enedis, partenaire clé à l’écoute de tous les territoires, agit également au quotidien pour la transition écologique en proposant des solutions adaptées aux attentes et aux enjeux de chacun. », conclut Pascal Dassonville, Directeur Régional d’Enedis Côte d’Azur.

Gilles Carvoyeur