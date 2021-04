Var. Draguignan : un campus connecté pour la rentrée de septembre 2021

Accueil > Méditerranée > Nice / Côte d’Azur > Var. Draguignan : un campus connecté pour la rentrée de septembre (...)

Dracénie Provence Verdon agglomération, avec l’appui de l’université de Toulon, a fait acte de candidature pour l’appel à projet lancé par le Ministère de l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de l’innovation. Elle a obtenu la labellisation au titre du campus connecté Dracénie Provence Verdon.

Le campus connecté de Draguignan ©DR

Le Campus Connecté est un lieu où les étudiants peuvent profiter d’équipements leur permettant de suivre une formation à distance proposée par une université ou une école. Ils peuvent également bénéficier de l’encadrement de tuteurs parmi les équipes de l’université de Toulon. Ce suivi, rentrant dans le cadre d’un contrat d’accompagnement prévoyant une présence de 12h par semaine. Pour information, les formations à distance dans l’enseignement supérieur garantissent la même reconnaissance et la même qualité de diplôme qu’un campus universitaire.

Des inscriptions en ligne obligatoire

Les néo-bacheliers, les personnes en réorientation, les salariés et chefs d’entreprises dans le cadre d’une formation, les demandeurs d’emploi inscrits dans une démarche d’insertion ou de reconversion professionnelle sont en mesure de prétendre à ce dispositif.

Pour les premiers, il est impératif de passer par la plateforme Parcoursup en formulant les vœux d’orientation parmi les 121 formations à distance proposées, dont 93 licences universitaires et 25 BTS. Pour les autres, Parcoursplus est le point d’entrée permettant de déposer son dossier. Cette inscription à une formation à distance, validée par Parcoursup, est la condition sine qua none pour candidater au Campus Connecté Dracénie Provence Verdon. Une fois le formulaire en ligne validé, le nombre de place étant limité, les candidats font alors l’objet d’un entretien de motivation.

Au niveau des infrastructures, près de 150 m² sont mis à disposition au cœur du pôle économique et de formation du quartier Chabran. Ces locaux sont desservis par la fibre optique et équipés de matériels informatiques performants. Ils offrent des espaces de travail collectifs, avec des pièces permettant de s’isoler et des espaces détente partagés avec les entreprises hébergées.

Favoriser le suivi des études pour les 18/24 ans

Dracénie Provence Verdon agglomération souhaite favoriser l’attractivité de son territoire et accompagner le développement économique par une politique de soutien et de renforcement de l’offre de formation, notamment en matière d’enseignement supérieur. Au travers de ce dispositif, l’institution veut répondre aux problématiques d’emploi des secteurs définis dans le cadre du Schéma de Cohérence Territorial (SCOT).

Ce projet de campus connecté s’intègre totalement dans le projet global de Pôle d’Enseignement Supérieur en Dracénie. Cette politique de formation vise également à répondre à un de taux de scolarisation trop faible, puisque les 18/24 ans suivant des études ne représentent que 38.1%, soit en dessous du taux départemental (42.8%) et des taux régionaux et nationaux, respectivement de 50.6% et 52.7%.

Une solution aux problèmes de sectorisation des universités

En cause, une localisation disparate des campus qui obligent les étudiants à se déplacer sur les pôles universitaires de Toulon, Nice, Aix Marseille. Cette mobilité induit fatalement des coûts élevés, notamment pour des loyers ou des frais de transport. Au travers de la création du campus connecté Dracénie Provence Verdon, souhaite favoriser un suivi des études à distance et ainsi surmonter les barrières géographiques et sociales.

Ce projet est maintenant sur de bons rails et prévu pour une ouverture en septembre 2021, avec un développement sur 3 ans, selon un phasage clair :

Rentrée septembre 2021 : accueil 18 étudiants

Rentrée septembre 2022 : accueil 30 étudiants

Rentrée septembre 2023 : accueil 45 étudiants

Au niveau financier, le Campus Connecté induit un budget global de 808 900,50 € dont 220 389,50 € de dépenses nouvelles en fonctionnement et 208 490 € en investissement. Au niveau des apports, l’EPCI débloque une enveloppe de 308 470,5 €, l’université 77 000 € et le PIA 300 000 €. Enfin, une demande de 123 430 € a été faite au Conseil départemental pour couvrir les dépenses d’investissement des 3 premières années.

Mathieu SELLER