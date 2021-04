Accueil > Méditerranée > Nice / Côte d’Azur > Draguignan : une passerelle himalayenne à couper le souffle !

La passerelle himalayenne, qui surplombe les gorges de la Nartuby, vient d’ouvrir à Trans-en-Provence. D’une longueur de 70 mètres, et à une hauteur de 30 mètres, cet ouvrage exceptionnel, réalisé par Dracénie Provence Verdon agglomération, en collaboration avec les équipes municipales, procure au cours de sa traversée des sensations fortes et un point de vue panoramique à couper le souffle sur la rivière, le village et son environnement verdoyant !

La passerelle himalayenne de Tans-en-Provence ©Presse Agence

La Boucle du Calant, longue de 1.3 km, est composée d’un chemin piétonnier partant du boulodrome longeant la rivière, pour sa plus grande partie jusqu’au Pont de la Motte. Cet itinéraire se prolonge dans les rues et ruelles du village.

Une découverte exceptionnelle à couper le souffle

Le pont suspendu est le point d’orgue de « La Boucle du Calant – Les Cascades de Trans », une balade interactive qui emmène le visiteur dans l’histoire passionnante du village et de sa rivière. Depuis les exploits de Saint Roch, le saint patron, jusqu’à l’essor des moulins à huile en passant par un patrimoine exceptionnel avec des églises et chapelles ainsi que l’Hôtel de Ville dont la façade est classée aux monuments historiques… Les promeneurs plongent au cœur d’une véritable épopée.

La Nartuby et ses abords font parties intégrantes de la vie de Trans-en-Provence, le cours d’eau et son environnement structurent et façonnent le village. On ne peut observer les gorges que depuis le Pont Vieux situé au cœur de la commune. Ces dernières ne sont ni accessibles, ni aménagées, ni même mises en valeur. Le projet vise à créer un parcours familial et grand public le long de la rivière avec des ouvrages d’art et des cheminements en pleine nature.

Le plan de la Boucle du Calant ©Presse Agence

Un pont suspendu à couper le souffle

Au fil de l’eau, petits et grands partent à la recherche des dizaines de bornes directionnelles implantées le long de ce parcours, s’attardent sur l’histoire du village, sur ses nombreux moulins, ses usines à soie, sa centrale hydro-électrique ou encore sur l’Eglise Saint Victor et l’Hôtel de ville.

Pour passer d’une rive à l’autre, vous devez laisser de côté votre vertige et traverser une passerelle suspendue d’une longueur de 70 mètres surplombant la Nartuby. De quoi donner à chacun de fortes émotions ! Le clou du spectacle : un point de vue remarquable, en immersion totale au cœur des gorges au sein d’un environnement verdoyant et animé par une riche faune et flore.

Floriane DUMONT