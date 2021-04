EPA Nice Écovallée : un appel à projets pour la conception et réalisation d’un bâtiment signal à l’Arénas

Accueil > Méditerranée > Nice / Côte d’Azur > EPA Nice Écovallée : un appel à projets pour la conception et réalisation (...)

Moteur et porteur de la relance pour le territoire, l’EPA Nice Écovallée lance une nouvelle consultation dans le cadre du nouveau plan guide du Grand Arénas, dirigé par François Leclercq Associés. Ce projet concerne le lot 3.2 situé face au bâtiment Connexio, livré en 2019, le long de la route de Grenoble. Cette surface constructible, de 18 000 m2 environ, bénéficie d’un emplacement emblématique et stratégique : il termine l’axe du Pôle d’échanges multimodal et ouvre sur le quartier du Grand Arénas.

Le plan de EPA Nice Écovallée ©Nice Ecovallée

Dans le cadre de l’Opération d’Intérêt National Nice Écovallée, le Grand Arénas est l’une des étapes majeures. Quartier « business » d’aujourd’hui comme de demain, c’est un lieu de vie comme de travail ou cohabitent bureaux, logements, hôtels, résidences étudiantes et seniors, services et commerces de proximité… Idéalement situé à l’entrée de Nice, à proximité de l’aéroport international, c’est un site stratégique pour l’implantation d’entreprises d’envergure nationale et internationale, bénéficiant d’un effet vitrine et d’une interconnexion rare. Sans compter que c’est également un nouveau haut lieu événementiel pour le tourisme d’affaires avec la création du futur parc des expositions et des congrès. Logements diversifiées, services associés, urbanisme résilient et éco-exemplaire… C’est sans conteste l’un des pôles de vie amené à se développer.

Quatre axes majeurs pour l’appel à projets

Pour cet appel à projets, deux tours ont été programmés, le première pour le dépôt des candidatures afin de sélectionner 4 équipes et le second, qui concernera les offres. Pour l’EPA Nice Écovallée, il s’agit de faire un choix dans des propositions centrées autour de quatre enjeux :

• La création d’un signal identitaire fort : une proposition architecturale audacieuse pour la ville de Nice et le quartier du Grand Arénas, dans la continuité des concours précédemment menés avec Connexio (Atelier Barani), Unity (Scau), Nouvel’R (Leclercq associés), Air’Prom (Arquitectonica) ou L’Avant-Scène (Josep Luis Matéo). La cohérence du quartier est garantie par la conception d’ensemble et les prescriptions établies par le maître d’œuvre urbain, Leclercq associés.

• Une programmation dotée d’une grande qualité d’usage et de confort de vie qui réponde aux enjeux d’animation d’un nouveau pôle d’attraction. Les équipes pourront démontrer leur capacité à développer des produits contemporains en adéquation avec l’identité du Grand Arénas. Dans l’éventualité où des logements seraient proposés, des logements en accession sociale (Bail Réel Solidaire) devront être intégrés.

• Le respect des ambitions environnementales de l’Écovallée, traduites par le référentiel Écovallée Qualité (énergie, bioclimatisme, confort des usagers…)

• La capacité des groupements à fédérer les acteurs, assembler des produits, proposer des innovations en matière architecturale, de montages et d’ambitions environnementales en adéquation avec l’identité de l’Écovallée.

Intéressé par ce projet ? Pour télécharger le dossier complet, cliquez sur le lien suivant.

Mathieu Seller