ESS Sud : édition exclusivement digitale en 2021 du salon des achats responsables et de l’économie d’avenir

ESS Sud , le rendez-vous des achats responsables et de l’économie d’avenir se déroulera, le mardi 13 avril, en format 100 % digital. Cet événement s’adresse aussi bien aux entreprises de l’Économie sociale et Solidaire (ESS), qu’aux acheteurs et décideurs de la région. Vitrine des entreprises de l’ESS, ce salon est organisé par la Cress Provence-Alpes-Côte d’Azur en partenariat avec la Région Sud.

Une nouvelle édition intégralement accessible en format digital

Cet événement d’envergure réunit, autour d’une journée entièrement dédiée aux achats responsables et à l’économie d’avenir, les représentants des collectivités, institutions, des entreprises de toutes tailles. Pour la première fois, cette nouvelle édition sera intégralement accessible en format digital. « Depuis l’existence de ce salon en 2014, initialement So Eko, les professionnels de l’ESS sont fidèles à ce rendez-vous devenu une référence incontournable sur notre territoire », déclare Denis Philippe, Président de la Cress Provence-Alpes-Côte d’Azur. « Nous sommes très heureux, malgré le contexte sanitaire, de pouvoir maintenir l’événement et proposer une expérience novatrice et unique qui permet aux exposants de bénéficier de stands virtuels avec des niveaux d’échanges et d’interactions équivalents à une édition physique ».

La Covid-19 a permis une véritable prise de conscience concernant notre qualité de vie

La programmation de cet événement sera rythmée par la visite d’e-stands à travers des villages thématiques, des workshops, des conférences et des rendez-vous BtoB en visioconférence. Les organisateurs et leurs partenaires ont élaboré un programme varié autour de thématiques sur des sujets d’actualité : économie circulaire, transition écologique, pratiques RSE /RSO. « La Covid-19 a permis une véritable prise de conscience concernant notre qualité de vie. Dans ce contexte, les innovations élaborées dans le respect du développement durable, les questions d’éthique et la création de nouveaux modèles économiques font sens pour notre avenir. Il est important que les acteurs économiques concilient écologie, responsabilité, nouvelles technologies et rentabilité. Cette édition digitale, par son nouveau mode d’organisation, est le reflet de cette volonté », souligne Denis Philippe qui ajoute : « Au vu du contexte actuel, la démarche "achat responsable" s’inscrit plus que jamais comme une priorité. La crise qui perdure maintenant depuis plus d’un an a, dans un certain un sens, eu cet effet "positif" d’inciter et d’encourager les entreprises à accélérer leur transition vers un modèle d’économie d’avenir. »

Cette pandémie amène donc de plus en plus d’entreprises à repenser leur organisation

Le président de la Cress Paca constate encore : « Cette pandémie amène donc de plus en plus d’entreprises à repenser leur organisation concernant le circuit de leur chaîne d’approvisionnement, la qualité de leurs relations avec les fournisseurs, la relocalisation de leur production afin de réduire à terme les coûts, de poursuivre leur développement et d’assurer par là même, leur pérennité ». Et de conclure : « Le salon du 13 avril prochain permettra aux acteurs du secteur de l’ESS d’établir des contacts qualifiés et de construire des partenariats pour continuer d’inscrire ces professionnels dans une dynamique de croissance ».

Les temps forts du salon : Une dizaine de conférences programmées dont :

Jeux olympiques et paralympiques de 2024 : quelles opportunités pour les entreprises ESS de la région Sud Provence-Alpes-Côte-d’Azur ? par Les Canaux.

Santé, développement et territoires : quelle dynamique mettre en place pour répondre aux besoins des territoires ? par La Mutualité Française.

Achats responsables, innovation, coopération : frein et levier ! par Eqosphère

Une Plénière autour des enjeux de la mesure d’impacts de l’accompagnement financier de l’économie circulaire.

Un débat visant à déterminer comment conjuguer performance économique et utilité sociale au service de l’économie locale.

Un événement de lancement : le club des entrepreneurs solidaires et responsables.

La « Place des Affaires », avec de nombreux rendez-vous BtoB organisés, reste au cœur de l’ADN du salon. Cette journée virtuelle sera rythmée par les mises en relations commerciales entre les participants, les e-exposants, les différents intervenants.

Programme dans son intégralité sur salon-ess-sud.org



