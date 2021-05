Earthship Sisters : quand la navigation en régate dévoile le leadership

Accueil > Aix Marseille > Société > Earthship Sisters : quand la navigation en régate dévoile le (...)

Dans le cadre de sa quatrième édition, Earthship Sisters accompagne 17 Femmes porteuses de projets dans le secteur l’économie sociale et environnementale. Durant une année, ces entrepreneures bénéficient de tous les avantages d’un incubateur de projets à impact tourné vers le leadership environnemental. Premier temps fort de ce dispositif, les « participantes » ont pu rencontrer leurs Mentors, figures emblématiques du monde économique, lors d’un rendez-vous original. En effet, rien de mieux qu’une régate pour révéler collectivement son potentiel et son leadership.

©Earthship Sisters

Earthship Sisters est une association, créée en 2018, qui veut asseoir la place des femmes comme un pilier de la transition écologique et sociale dans le monde à travers l’entrepreneuriat à impact environnemental. L’association a sélectionné 17 femmes, les « Sisters », pour une année de formation. Au cours de ce programme, chacune des Sisters est entourée d’un coach certifié et d’un mentor, investit à ses côtés en tant qu’acteur du changement.

Parmi les dirigeants impliqués pour soutenir les causes sociétales et environnementales, on notera la présence de :

• Christine-Anne Chevry (Senior Manager Digital Industry d’Airbus Helicopters)

• Ludovic Izoird (Directeur général adjoint Tenergie)

• Sandrine Durand (Directrice du Centre d’Affaires du Crédit Agricole)

• Ludovic Parisot (Directeur Région Sud de Engie)

• Anne Canel de HLD

Des mentors qui soutiennent les causes sociétales et environnementales

Tous ont un point commun : ils sont tous des personnalités du monde économique qui soutiennent les causes sociétales et environnementales et qui s’engagent à partager leurs expériences et leurs visions pour aider ces entrepreneuses à exploiter leurs capacités et mener à bien leurs projets.

« Le mentorat est un outil important pour accompagner les Sisters dans l’accomplissement de leur projet, mais c’est également une formidable opportunité pour les entreprises de permettre à leurs collaborateurs de s’engager dans une expérience à la fois utile pour la société, mais également enrichissante à titre personnel (…) La présentation de cet écosystème de change-makers qui marque l’engagement de chacune des personnes qui le compose, suivie d’une navigation, est l’un des moments forts de l’édition 2020/2021 », souligne Déborah Pardo, co-fondatrice d’Earthship Sisters.

La voile pour expérimenter le « vivre ensemble »

La première rencontre entre tout ce beau monde s’est donc passée dans le contexte inédit d’une régate au départ du Mucem et à destination du Frioul (Marseille). La voile permet d’expérimenter le "vivre-ensemble", de travailler sur la gestion de la proximité, l’implication, l’écoute, la réactivité. Elle permet également d’expérimenter son rapport au contrôle, à la maîtrise technique, à l’imprévu, à la confiance en soi et à la confiance dans les co-équipiers.

« Faire prendre conscience que nous sommes « tou.te.s dans le même bateau », et qu’il est nécessaire de prendre en compte avec humilité les autres et l’environnement qui nous entoure pour "tenir le cap" sont des thématiques qui sont abordées lors des expériences voile du programme d’Earthship Sisters » explique Flavia Faggiana Skippeur, Organisatrice d’expériences nautiques engagées. « Le coaching collectif permet par le partage des ressources d’élaborer des solutions à la fois individuelles et collectives. Cette navigation vise à valoriser la mer pour mieux vivre ensemble, durablement. Durant ces sessions, nous allons permettre à chacune des Sisters d’expérimenter sa performance collective, d’identifier sa propre posture pour se connecter aux autres », poursuit la skipper.

Mathieu Seller