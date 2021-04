Écoles et crèches : Marseille propose un dispositif exceptionnel d’accueil des enfants pour les parents prioritaires

Accueil > Aix Marseille > Politique > Écoles et crèches : Marseille propose un dispositif exceptionnel (...)

La ville de Marseille met en place un dispositif d’accueil des enfants pour les parents prioritaires ©Destimed/RP

A compter du mardi 6 avril et jusqu’au 23 avril 2021, la ville de Marseille met en place un dispositif exceptionnel d’accueil des enfants des personnels prioritaires identifiés par les directives gouvernementales, notamment le personnel soignant ou assurant une mission essentielle de service public. Les enfants seront ainsi accueillis dans des crèches et des écoles municipales relais. Cette organisation permettra d’accueillir les petits Marseillais concernés en mutualisant le personnel municipal mobilisé, tout en respectant scrupuleusement le protocole sanitaire et les gestes barrières.

Plus de 100 écoles relais ouvertes pour les enfants des parents prioritaires

La ville de Marseille renforce son dispositif d’accueil pour les enfants des parents prioritaires en ouvrant plus d’une centaine écoles relais dans chaque arrondissement de la ville, les mardi 6, jeudi 8 et vendredi 9 avril. La garderie du matin (de 7h30 à 8h30), les accueils périscolaires de l’après-midi (de 16h30 à 18h) et les études surveillées (de 16h30 à 17h30) seront maintenus dans ces établissements pour les enfants inscrits au titre de l’année 2020-2021. Pour la pause méridienne, il est demandé aux parents de prévoir un pique-nique. Concernant l’accueil des enfants les mercredis et pendant les vacances scolaires, des informations complémentaires seront communiquées prochainement.

Afin de connaître l’école relais affectée par l’Éducation Nationale à leurs enfants, les parents peuvent consulter le site de la Ville [www.marseille.fr->www.marseille.fr] et y retrouver toutes les informations utiles.

15 crèches relais mises en place

Quinze structures municipales seront ouvertes de 7h30 à 18h30 du lundi au vendredi pour la prise en charge des jeunes enfants des parents prioritaires. Les parents dont les enfants ne seront pas accueillis seront exonérés. Les repas seront préparés au sein de la crèche sauf si l’enfant dispose d’un PAI (Projet d’accueil individualisé). Dans ce cas, il appartient aux parents de fournir un panier-repas. Les parents dont l’enfant est déjà inscrit dans une crèche municipale sont invités à se rapprocher de leur crèche d’affectation. La directrice ou le directeur indiquera la crèche de rattachement de l’enfant pendant cette période.

L’accueil des enfants non-inscrits pour l’année 2021 au sein d’une crèche municipale est possible en contactant l’une des crèches relais afin d’y inscrire l’enfant. Des pièces justificatives seront à fournir (pièce d’identité, attestation de responsabilité civile, numéro d’allocataire à la CAF) ou à compléter sur place afin de finaliser l’inscription de l’enfant. Les enfants en situation de handicap inscrits au préalable pour l’année 2020-2021 pourront bénéficier de ce dispositif.

Liste des crèches de regroupement : Belsunce, 61 rue Longue des Capucins, 13001

Major, 9 rue de L’Observance, 13002

Cadenat, 5 rue Jobin, 13003

Fédération, 56 boulevard de la Fédération, 13004

Chave, 312 bis boulevard Chave, 13005

Vauban, 62 rue de la Martinique, 13006

Amédée Autran, 30 boulevard Amédée Autran, 13007

Rouet, 5 rue Benedetti, 13008

Mazargues, 9 avenue Desautel, 13009

Saint-Loup, 63 chemin de la Valbarelle à Saint-Marcel, 13010

Pomme, 17 avenue de la Grognarde, 13011

Beaumont, 194 rue Charles Kaddouz, 13012

Rose Le Clos, 23 boulevard Neuf – Résidence Val Plan, 13013

Canet, 12 traverse Mère de Dieu, 13014

Plan D’Aou, 27 boulevard du Commandant Robert Thollon, 13015



Émilie BALLARD

Toutes les informations liées à l’application des nouvelles mesures gouvernementales dans les divers lieux municipaux seront régulièrement mises à jour sur [le site de la ville de Marseille->www.marseille.fr].