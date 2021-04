Business France : La région Sud reste attractive malgré la crise sanitaire

Accueil > Ailleurs > Economie > Business France : La région Sud reste attractive malgré la crise (...)

Business France, opérateur public national en charge du rayonnement de la France, a rendu son rapport annuel. Ce dernier répertorie la nature, l’origine et la répartition des investissements étrangers dans l’Hexagone. Malgré la période de pandémie et un contexte de ralentissement économique, la région Sud fait plus que limiter les dégâts et reste un territoire attractif pour les financiers.

La France territoire d’industrie ©Business France

En France, 1 215 investissements ont été enregistrés, soit une chute de 17% par rapport à 2019, qui, soit dit en passant, reste un record avec 1 468 opérations. Au niveau de l’emploi, se sont 34 567 qui découlent directement de ces décisions, notamment dans le secteur de la santé ou des énergies qui ont réellement favorisé une croissance sur le territoire. Selon le baromètre Kantor, publié par Business France, la filière médicale est aujourd’hui l’une des forces vives de la France, en comparaison avec les autres pays européen. Dans cette verticale, 80 projets sont répertoriés et ont engendré ou confort 1 851 emplois.

Italiens et les Américains, qui sont les principaux investisseurs

Dans ce contexte, la région sud reste l’une des plus attractives, notamment pour les voisins italiens et les Américains, qui sont les principaux investisseurs.

Les activités de centre de décision représentent le quart des projets recensés dans la région et 14% des emplois. Plus loin, plus de la moitié touchent des primo-implantations d’entreprises en France. Il semble clair que le sud attire, notamment les entreprises de R&D qui trustent 8% des projets et 11% des emplois. De leur côté, les prestations informatiques, le commerce et distribution, et le transport et stockage concentrent plus d’un projet sur trois et génèrent 45% des emplois.

L’industrie en forte croissance sur le territoire

Au niveau du secteur industriel d’entreprises à capitaux étrangers, on enregistre là encore une forte croissance par rapport aux deux années précédentes. Une dynamique économique primé, il y a peu, par le prix des régions entreprenantes. Une distinction logique pour Renaud Muselier, président de la région : « Cela récompense le travail engagé par la collectivité notamment en termes d’aides aux entreprises depuis le début de la crise et j’en suis particulièrement fier. Plus que jamais, la relance passe par l’ouverture et la coopération internationale. »

Mathieu Seller