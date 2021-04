Économie : Mercialys et Initiative France dynamisent le renouveau du commerce de centre-ville

Accueil > Ailleurs > Economie > Économie : Mercialys et Initiative France dynamisent le renouveau du (...)

Le commerce de proximité est essentiel pour la vie des agglomérations. Mercialys, l’une des principales sociétés foncières en France et en Europe, et Initiative France, premier réseau associatif de financement et d’accompagnement des entrepreneurs, se mobilisent pour la redynamisation des territoires et la revitalisation commerciale des villes.

Vincent Ravat, directeur général de Mercialys, et Guillaume Pepy, président d’Initiative France ©DR

De cette collaboration émane une feuille de route simple qui consiste à agir en faveur du renouveau du commerce local et favoriser l’émergence de nouveaux entrepreneurs. C’est le sens du partenariat national signé par Vincent Ravat, directeur général de Mercialys et Guillaume Pepy, président du réseau Initiative France. Il marque la volonté partagée des deux partenaires de soutenir le développement et la création de commerces de proximité, en étroite collaboration avec les collectivités, et de rendre plus attractive l’offre du tissu commercial local.

« Soutenir l’entrepreneuriat et inscrire les dynamiques du commerce au service du renouveau des centres-villes sont des axes essentiels de notre action pour agir en faveur des territoires. Aujourd’hui, le besoin de réassurance et de lien des consommateurs est au plus haut : ils plébiscitent le circuit court, le bio, la diversité et l’authentique. La crise sanitaire et les confinements ont accéléré ces tendances. L’engagement de Mercialys aux côtés de notre réseau va contribuer à redonner goût au commerce partout en France et à mieux accompagner tous ces créateurs combattifs qui ont envie de lancer leur projet dans ce secteur d’activité », analyse Guillaume Pepy, président d’Initiative France

Soutenir l’émergence d’un nouveau commerce de ville

Concrètement, Mercialys veut travailler avec les antennes d’Initiative France, situées près de l’une de ses 53 galeries commerciales. Ainsi, les nouveaux entrepreneurs, créateurs ou repreneurs de commerce, pourront bénéficier de certains avantages :

• Obtenir un financement par un prêt d’honneur à taux zéro, sans garantie personnelle, octroyé par leur association Initiative locale.

• Bénéficier d’un accompagnement complet et des conseils de professionnels expérimentés.

• Développer des relations locales avec des alliés de proximité.

• Accéder à des réseaux de franchise et à des locaux commerciaux.

Favoriser la régénération économique et sociale des territoires

In fine, la volonté est donc de booster l’émergence d’un « nouveau commerce » de ville, fondé sur la diversité, la créativité et le dynamisme. Pour Vincent Ravat, directeur général de Mercialys, cette démarche s’inscrit dans une logique de proximité, mis en avant par la crise sanitaire actuelle. « Nous avons tous compris ces derniers mois à quel point l’acte de vente en "présentiel" nous est cher, combien il importe de consommer local, de faire vivre les emplois, les producteurs, les fournisseurs liés à ces écosystèmes de proximité. S’engager au côté d’Initiative France et de chaque association du réseau proche de l’un de nos 53 sites, c’est nous donner les moyens d’aller encore plus loin dans l’action au service de la régénération économique et sociale des territoires qui nous accueillent », conclut-il.

Mathieu SELLER