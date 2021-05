Economie : un bilan de l’investissement 2020 encourageant pour Team Côte d’Azur

Accueil > Méditerranée > Nice / Côte d’Azur > Economie : un bilan de l’investissement 2020 encourageant pour Team (...)

©DR

Team Côte d’Azur sort renforcée de la crise sanitaire et s’impose comme un acteur incontournable dans le secteur de la prospection d’investissements exogènes pour le territoire azuréen. Pour rester performant, de fortes transformations numériques ont été initiées pour débusquer les investisseurs sur les marchés technologiques à forte valeur ajoutée et sur les secteurs de pointe.

Face à la mutation de l’économie mondiale, Team Côte d’Azur a été dans l’obligation de recentrer ses efforts de captation de projets d’implantation sur les marchés géographiques français, nord-européens et britanniques.

Pour répondre aux impératifs de résultat, les équipes ont donc dû s’adapter et opter pour une dématérialisation de la prospection. Cette option a favorisé une accélération des mises en contact et la qualification de projets. Ainsi, 557 entretiens d’affaires ont pu avoir lieu, au contact de décideurs ayant un projet qualifié d’installation.

Des investissements européens importants

Au niveau des 24 implantations accompagnées par TCA, 18 proviennent du marché européen, dont 10 sont issues du marché français. Plus loin, les décisions européennes devraient représenter 46 % de la création d’emplois générés à 3 ans et le marché nord-américain 12 %. On note d’ailleurs une volonté de l’agence de cibler des entreprises à capitaux étrangers basés en Europe et en Île-de-France.

Un tiers des décisions concernent le secteur des sciences de la vie, 21 % les cleantech, 25 % les services et 21 % les TIC. Proportionnellement, les sciences de la vie représentent 26% des emplois générés, les cleantech 36 %. Une analyse plus fine laisse percevoir que les fintech sont aujourd’hui considérées comme un marché croissant, à l’instar de la mobilité durable, les applications de l’IA dans la mobilité et les besoins en cybersécurité... L’arrivée de la 5G est également un formidable accélérateur sur des questions de 3D, machine learning, robotique et cloud… Parmi les verticales phares de 2020, la santé reste dynamique sur le territoire. Les expertises qu’offre la Côte d’Azur, au travers de ses nombreux clusters et acteurs de la recherche, continuent d’offrir de belles perspectives pour les années à venir.

Les investissements directs étrangers (IDE) en 2021

La crise sanitaire mondiale a rebattu les cartes et les entreprises ont été dans l’obligation de réviser leurs stratégies. Parmi les axes prioritaires, le développement durable, les objectifs sociaux et la gouvernance occupent des places prépondérantes dans les volontés d’investissement. Team Côte d’Azur prévoit également une réorganisation importante des surfaces de bureaux. Ainsi, les entreprises devraient se relocaliser et/ou investir dans des villes et des régions alternatives aux grandes capitales. Ce choix est motivé par une volonté de réduire les coûts d’implantation, mais aussi de bénéficier de conditions d’accueil attractives et d’une meilleure qualité de vie. Sans conteste, la Côte d’Azur a une très belle carte à jouer

Mathieu Seller