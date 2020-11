Accueil > Ailleurs > Economie > Édito. 30 secondes pour un journal libre et gratuit...

La liberté de la presse en France est un principe fondamental de notre démocratie et l’accès à l’information est un droit inaliénable. Depuis sa création en 2013, Destimed a toujours préservé son indépendance, seule garante d’une information de qualité, et votre fidélité démontre que vous partagez cette vision. Mais, si notre indépendance n’a pas de prix, elle a malheureusement un coût. Aussi, au moment de donner un nouvel essor à notre journal tout en maintenant son accès gratuit, nous avons besoin de vous. Notre objectif n’est pas de vous demander quelque financement mais simplement d’accorder 30 secondes de votre temps en regardant une vidéo de votre choix parmi trois qui vous seront proposées à la fin de nos articles. C’est simple et gratuit pour vous mais l’attention que vous nous accorderez pendant ce laps de temps, très court, contribuera à nos missions. Nous savons pouvoir compter sur vous car nous connaissons l’attachement que vous portez à votre journal et l’envie de poursuivre l’aventure Destimed à nos côtés.

Daniel BOCCARDI