Hervé Paul élu à la vice-présidence de la FNCCR et du comité d’agrément de l’Agence de l’Eau

Hervé Paul, vice-président de la Métropole Nice Côte d’Azur en charge de l’eau, de l’assainissement de l’énergie et Maire de Saint-Martin-du-Var, devient vice-président de la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR) délégué à l’eau et à l’assainissement. Regroupant près de 800 collectivités locales, cette fédération enregistre une croissance constante.

Échanger pour mettre en commun les expériences et proposer un service de l’eau et un assainissement de qualité optimale… Voici le travail quotidien de cet ensemble d’acteurs. A ce titre, la Métropole Nice Côte d’Azur fait figure d’exemple pour sa gestion publique de l’eau et sa solidarité territoriale. Hervé Paul siègera donc à la Médiation de l’eau et viendra en appui des collectivités et consommateurs, dans le cadre d’un litige. Il sera alors chargé de proposer une solution et de renforcer la démarche d’écoute et de concertation mutuelle.

L’élection d’un médiateur de confiance

En plus de cette fonction, il a également été élu vice-président du comité d’agrément de l’Agence de l’eau à Lyon. Pour cette mission, il fait partie de la Commission Mixte Inondations qui détaille les grands contrats de gestion de l’eau l’ensemble du bassin hydrologique et labellise les Programmes d’Action de Prévention de Inondations (Papi).

Pour Christian Estrosi, maire de Nice, Président de la Métropole Nice Côte d’Azur, Président délégué de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, cette élection n’est pas une surprise : « Hervé Paul mérite pleinement ces nouvelles responsabilités. Son expérience dans la gestion de l’eau, notamment au sein de notre régie Eau d’Azur, fait de lui un médiateur de confiance et je suis fier qu’il porte au niveau national cette expertise dont nous avons tous besoin pour protéger nos précieuses ressources en eau et en garantir l’accès à tous. Je suis fier qu’au niveau national, la solidarité métropolitaine soit un exemple, que ce soit dans l’aménagement du territoire ou dans la gestion de crise comme lors de la tempête Alex où notre organisation a montré toute sa réactivité et son efficacité. »

Mathieu Seller