Élection de Gérard Bramoullé. Sophie Joissains : ’Le Pays d’Aix a montré son unité, sa force et son indépendance’

Sophie Joissains maire d’Aix-en-Provence © Destimed

Sophie Joissains se félicite :« Gérard Bramoullé a été élu. Aix et le Pays d’Aix ont gagné ! Des tentatives de déstabilisations ont eu lieu… Évidemment… Le Pays d’Aix a montré son unité, sa force et son indépendance. » Elle rappelle que demain « la loi nous promet la disparition des conseils de territoire. Nous la refusons. » Pour exemple, poursuit Sophie Joissains : « Cela signifie que nos piscines ou la collecte des ordures ménagères seront totalement gérées par la Métropole centrale…Pour mémoire, elle n’a pas été en capacité de payer nos saisonniers et nos piscines ont dû, pour la première fois, fermer au mois d’août… C’est inadmissible ! » Et assène : « Pour la première fois encore, les ordures ménagères ont envahi nos rues …. Et malgré les annonces de la métropole la grève perdure et la Métropole risque de ne plus assumer la collecte le dimanche... » Et le maire d’Aix-en-Provence met en exergue que « nombre de financements et de subventions en direction de nos communes et associations proviennent du conseil de territoire. Quid, le jour où la Métropole centrale sera seule à décider ? » Pour l’édile qui vient de quitter la vice-présidence de la métropole : « Gérard est le seul habilité pour protéger le plus possible nos communes et ce que nous avons construit ensemble. »

Patricia MAILLÉ-CAIRE

