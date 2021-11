Élection tendue à la tête des maires de France : Renaud Muselier soutient Philippe Laurent et tacle David Lisnard

Accueil > Provence > Politique > Élection tendue à la tête des maires de France : Renaud Muselier soutient (...)

David Lisnard, maire LR de Cannes, et Philippe Laurent, maire UDI de Sceaux, briguent la succession de François Baroin à la présidence de l’Association des maires de France (AMF). Le scrutin a lieu entre ce mardi 16 novembre et mercredi 17 novembre à l’occasion du Congrès des maires. Et, à l’approche imminente du renouvellement des instances de l’AMF, Renaud Muselier, Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Président délégué de Régions de France, a tenu à partager sa position via un courrier adressé à tous les maires de son territoire.