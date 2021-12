Accueil > Aix Marseille > Economie > Elections CCI et CMAR : Doublé historique pour la CPME13

La Cpme13 exprime sa satisfaction après les élections à la Chambre des Métiers et de l’Artisanat et aux Chambres de commerce et d’industrie d’Aix-Marseille Provence et d’Arles.

Corinne Innesti, présidente de la Cpme 13 ©Destimed

« 2021, une année historique, des élus de la Cpme13, chefs d’entreprises patrimoniales, siègeront en force dans les chambres consulaires », déclare, via un communiqué, la Cpme13 qui rappelle : « Emmenée par la Cpme 13 et la Fédération du BTP 13, la liste "Fiers d’être artisans 13" a remporté les dernières élections avec 52,4 % des voix sur le département des Bouches-du-Rhône ».

« Je suis bien sûr ravi des résultats sur notre département. Nous avons été entendus par les artisans qui nous ont fait confiance. Le projet qu’incarne Fiers d’être artisans 13 est bien le reflet de leur attentes et besoins : une Chambre de Métiers et de l’Artisanat agile, moderne et novatrice », commente Daniel Salenc, président et chef de file de Fiers d’être artisans 13, qui devient donc le président de la délégation des Bouches-du-Rhône de la CMAR.

Les listes d’union « Accélérons CCI 2021 » portées par la Cpme 13 et l’UPE 13 ont remporté l’élection aux Chambres de commerce et d’Industrie d’Aix-Marseille-Provence et du Pays d’Arles. Les présidents sortants Jean-Luc Chauvin et Stéphane Paglia ont été reconduits respectivement à la tête des CCI d’Aix-Marseille Provence (CCIAMP) et du Pays d’Arles (CCIPA). Sur les 124 membres, « 30 élus pour la CCIAMP et 19 pour la CCI du Pays d’Arles, issus des rangs de la Cpme 13, siégeront », précise l’organisation qui ajoute que plusieurs d’entre eux seront d’ailleurs membres des bureaux de ces instances, comme Corinne Innesti, en tant que trésorière adjointe, ou Caroline Baron, en qualité de vice-présidente Commerce de la CCIAMP. « Un engagement total en faveur des entreprises du territoire ».

« Nous nous sommes mobilisés pour que la gouvernance de ces institutions soit une juste photographie du tissu économique local. Maintenant, tous ensemble, nous allons travailler pour accélérer le territoire et prendre en compte les besoins de toutes les entreprises, et plus particulièrement des TPE-PME », déclare Corinne Innesti, présidente de la Cpme 13.

