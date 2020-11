Élections de l’Ordre des Experts-Comptables pour la Région Sud et pour le Conseil Supérieur National : Colette Weizman et Lionel Canesi arrivent en tête

Colette Weizman, 58 ans, Associée Dirigeante du Cabinet A3A à Marseille est engagée au sein des instances de la profession depuis plus de 20 ans. Elle est par ailleurs Présidente de la 1ère Chambre de Procédures Collectives au Tribunal de Commerce de Marseille. Très impliquée au sein de l’Association « Le Point Rose », elle court chaque année le Marseille-Cassis pour lever des fonds avec 50 consœurs et confrères.

Lionel Canesi, 46 ans, Dirigeant du Cabinet Wizziou à Marseille, est Président de l’Ordre des Experts Comptables Marseille Provence Alpes Côte d’Azur depuis 2017. Il a mené de nombreux combats et initiatives pour mettre la profession au cœur de l’économie régionale et initié des actions fortes et novatrice pour l’indépendance numérique des professionnels du chiffre.