Elections régionales : Appel au rassemblement des écologistes, de la gauche et des citoyen.ne.s

Gauche, écologistes, citoyen.ne.s seront-ils unis aux régionales en Provence-Alpes-Côte d’Azur ? On aurait pu croire que tel n’était pas le cas à la suite du vote EELV en faveur de l’union des écologistes . Cependant, ce vendredi 22 janvier, lors d’une conférence de presse tenue par les signataires de « l’Appel au rassemblement des écologistes, de la gauche, et des citoyen.ne.s » pour les élections régionales, -pour qui « Le temps de l’alternative est venu, construisons-la ensemble »-, Olivier Dubuquois, EELV, a déclaré que les écologistes étaient partie intégrante de ce rassemblement. Et, dans l’après-midi, un communiqué annonçait que ce samedi 23 janvier au cours d’une conférence de presse « les deux nouveaux co-secrétaires, Jean-Laurent Félizia et Brigitte Apothéloz, évoqueront le nouvel exécutif régional d’Europe Écologie - les Verts Paca et présenteront la stratégie choisie pour les régionales ».

Un appel au rassemblement en visio animé par Capucine Edou et Jean-Ronan Le Pen © DR

Refondre l’exercice démocratique

Mais, ce qui est sûr c’est que nombre de mouvements citoyens, militants syndicaux, associatifs, le PS, le PCF, la France Insoumise s’inscrivent d’ores et déjà dans ce mouvement qui entend marcher dans les pas du Printemps Marseillais et affiche l’ambition d’amplifier cette démarche. Par ailleurs, un rapprochement avec les autres initiatives favorables à ce type d’union est initié, c’est notamment le cas avec l’appel des 100 Citoyens du Sud. Le texte fondateur d’« il est temps » (voir ci-dessous) avance : « Nous voulons une région qui s’engage résolument vers une transition écologique pour lutter contre le réchauffement climatique, pour un développement économique vertueux, et la réduction des inégalités. Nous voulons une région qui refonde l’exercice démocratique, en co-construisant l’avenir avec ses habitant·es (...) ».

« Redonner confiance dans la politique aux citoyens »

C’est à la suite d’un tirage au sort que les intervenants prennent la parole. Houria Annachi, militante associative aixoise insiste : « Il est temps » qu’un tel type d’union se construise pour deux raisons : « Seul on ne peut rien » d’une part et, d’autre part : « il faut redonner confiance dans la politique aux citoyens ». Pour Olivier Dubuquois (EELV) 83 face à une crise qui s’aggrave « nous devons être unis. Rassemblons gauche et écologistes car nous devons être responsables et à la hauteur des enjeux ». La volonté affichée de Mireille Damiano, avocate syndicaliste (06) est « l’accès au droit. Nous sommes préoccupés de ce que devient notre démocratie. On vote et puis rien. Ce rassemblement propose d’associer les citoyens , de leur permettre de dire leurs priorités et d’être consultés tout au long du mandat ».

Échapper au cauchemar du second tour des précédentes régionales

Anthony Gonçalvès, PCF13, souligne « l’enthousiasme des communistes à rejoindre ce rassemblement pour échapper au cauchemar du second tour des précédentes régionales (lors desquelles la gauche s’est retirée pour faire barrage au FN (aujourd’hui RN) ». « Dans ce rassemblement, ajoute-il, nous souhaitons apporter notre touche : le développement des services publics ». Sabrina Lachal, citoyenne, actuellement en reconversion pour devenir agricultrice (84) plaide en faveur d’une agriculture sortant du modèle industriel et devenant plus respectueuse de la nature et du vivant. Marina Mesure, la France Insoumise (13), signale les « 900 000 personnes vivant sous le seuil de pauvreté dans la région », un phénomène qui devrait s’aggraver avec la crise actuelle. Et de voir dans ce rassemblement « l’occasion d’en finir avec la droite et l’extrême-droite, d’ouvrir une fenêtre sur l’espoir ».

« Construisons un arc humaniste dès le premier tour »

Joël Pruvot, militant associatif (05), insiste sur l’importance de l’accueil des migrants fuyant « les dictatures, le terrorisme, la misère liée au réchauffement climatique », met en exergue « les nombreux exemples d’intégrations réussies de migrants ». Il considère que « pour un accueil digne des migrants nous avons besoin de l’appui de la région. Construisons un arc humaniste dès le premier tour ». Thomas Roller, PS (83) rappelle pour sa part : « Pendant quinze ans c’est un rassemblement de la gauche et des écologistes qui a gouverné la Région. Alors nous ouvrons résolument les portes et les fenêtres de nos organisations respectives pour construire le monde d’après ». Concrètement, des petits comités se mettent en place, explique Olivier Dubuquois : « Ils feront remonter un ou deux sujets au minimum pour une mise en débat collectif ». Avant de préciser : « Nous entendons aussi permettre à de nombreux citoyens d’être élus ».

« On verra après qui incarnera ce rassemblement »

A la question qui dirigera cette liste ? Alexandre Latz référent Place Publique 13 répond : « La priorité c’est de coconstruire, on verra après qui incarnera ce rassemblement ». Anthony Gonçalvès opine : « Quand on parle avec les gens personne ne demande qui sera la tête de liste, ce qui préoccupe c’est les problèmes quotidiens qui deviennent de plus en plus préoccupants. Nous devons être dans le concret ». Il revient à Eric Deshayes, Génération.S (84) de dénoncer le bilan de la majorité sortante : « Elle ne protège pas et ne prépare pas l’avenir. elle est en retard sur tous les grands programmes de mobilité et continue d’accueillir de grands bateaux qui polluent »...

Michel CAIRE