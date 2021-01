Accueil > Provence > Politique > Elections régionales. Appel de 100 Citoyens du Sud pour participer au (...)

L’hémicycle de l’Hôtel de région Provence-Alpes-Côte d’azur à Marseille (Photo archives Destimed/R.P.)

Contribuer à l’intelligence collective qui élaborera les politiques publiques régionales.

130 citoyens lancent ce mercredi 6 janvier le « Mouvement régional d’initiative citoyenne » avec la mise en place d’une plateforme participative « citoyensdusud.com », dont la vocation est de contribuer à l’intelligence collective qui élaborera les politiques publiques régionales.

Leur texte fondateur :

« Nous, citoyens, citoyennes, acteurs économiques, culturels, environnementaux, sanitaires et sociaux, militants associatifs, politiques et syndicaux, serons au rendez-vous des prochaines élections régionales qui se tiendront en 2021. Nous mesurons tous combien cet enjeu est essentiel, dans le contexte de la crise sanitaire et sociale. Comme il est nécessaire de sortir d’une représentation régionale limitée aujourd’hui aux seules droites et extrêmes droites, il faut pour cela éviter une pluralité de listes à gauche qui avait été fatale en 2015. Notre devoir, notre responsabilité, est de faire face aux inégalités croissantes, aux difficultés d’accès à un logement décent et aux transports. Notre ambition est de promouvoir la recherche et un enseignement secondaire, supérieur et professionnel de qualité. Notre volonté est de répondre aux besoins de santé, de soins, de culture et de sports, de mettre fin à la dégradation des villes, des villages et des paysages, à l’insuffisance d’emplois stables et qualifiés pour tant de nos concitoyen(ne)s, dans notre région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

« Mouvement régional d’initiative citoyenne »

Oui, notre région mérite mieux qu’un changement de nom. Demain, nous pouvons la transformer, la dessiner autrement, progressiste, humaniste, écologique, réductrice des inégalités sociales et territoriales, grâce aux milliers de citoyen(ne)s qui font vivre nos territoires au quotidien, à travers leur engagement professionnel, associatif, politique, syndical et familial. Ensemble, nous vous proposons d’inviter chacune et chacun d’entre eux à participer au « Mouvement régional d’initiative citoyenne » que nous lançons aujourd’hui, avec la mise en place d’une plateforme participative « citoyensdusud.com », dont la vocation est de contribuer à l’intelligence collective qui élaborera les politiques publiques régionales. La volonté et l’implication de chacune et de chacun d’entre vous sera déterminante pour bâtir, avec tous ceux qui partagent cette ambition, une région citoyenne, solidaire, écologique et démocratique. C’est en nous rassemblant dès à présent et en contribuant à la constitution d’une liste ouverte, d’union citoyenne des forces de gauche et écologistes, que nous saurons répondre aux défis sociaux, économiques, environnementaux, éducatifs et culturels ».