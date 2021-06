Accueil > Provence > Politique > Élections régionales : Les 26 propositions du Medef Sud

Yvon grosso président du Medef Sud ©Destimed/RP

Dotées de compétences élargies depuis la promulgation de la loi NOTRe, les conseils régionaux jouent désormais un rôle majeur dans la vie économique de nos territoires. Il est dès lors urgent que la Région, les autres collectivités locales et les représentants des entreprises se mobilisent pour faire de la région Provence-Alpes Côte d’Azur le fer de lance de la reprise nationale. Dans ce contexte, le Medef Sud et ses adhérents -Medef départementaux et fédérations professionnelles- ont identifié 3 grande orientations :

• Renforcer la Région comme « collectivité stratège »

o Priorité n°1 : Poursuivre le processus de décentralisation sous l’égide du Conseil régional.

o Priorité n°2 : Des corps intermédiaires et des citoyens au coeur de l’élaboration des politiques publiques régionales.

o Priorité n° 3 : Une Région co-pilote de la relance.

•Créer un écosystème pro-entreprise

o Priorité n°1 : Favoriser un aménagement du territoire au service du développement économique et de l’emploi.

o Priorité n°2 : Accompagner les entreprises dans leurs transitions écologique et numérique.

o Priorité n°3 : Mobiliser les compétences au service du développement économique.

•Favoriser l’émergence de filières d’avenir

o Priorité n°1 : Créer un environnement favorable au développement de l’industrie du futur.

o Priorité n°2 : Renforcer l’attractivité du territoire et le rayonnement de la région à l’international.

o Priorité n°3 : Faire de la santé une filière d’excellence.

Yvon Grosso, président du Medef Sud, déclare : « Si les six années qui viennent de s’écouler ont marqué la première mandature d’une Région aux pouvoirs élargis, les six prochaines seront celles de la reconstruction d’un territoire particulièrement impacté par une crise sans précédent. Nous militons pour que les entrepreneurs, qui connaissent mieux que personne la réalité économique de nos territoires, prennent leur part dans la définition des politiques régionales ; non pas en se substituant à l’action publique, mais en éclairant la prise de décision des élus. Il nous faut pour cela entretenir la relation de confiance entre élus et entrepreneurs et que nous soyons alignés sur un même cap clair et ambitieux, au service du développement économique. »

La rédaction