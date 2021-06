Élections régionales : maintien de la gauche contre l’avis des états-majors PS et EELV

Accueil > Provence > Politique > Élections régionales : maintien de la gauche contre l’avis des (...)

Effervescence au sein de la permanence du Rassemblement écologique et social ©Joël Barcy

La gauche de Provence-Alpes-Côte d’Azur avait vraisemblablement calé sa stratégie de second tour à partir des sondages et envisageait un retrait ou une alliance avec Renaud Muselier. L’effondrement, relatif, de Thierry Mariani, RN (7 points en deçà des sondages) a changé la donne. « Le candidat sortant, Renaud Muselier avec le report des voix de Jean-Marc Governatori, Écologie au centre, devrait lui permettre de l’emporter au second tour. La dynamique n’est plus du côté du RN ».

Une décision collective

Deux heures de réflexion et un débat collectif animé avec l’ensemble des têtes de listes du Rassemblement Écologique et Social a amené Jean-Laurent Félizia à annoncer la volonté de « maintenir la voix de la gauche au second et d’éviter les alliances artificielles ou à la gauche de s’effacer comme en 2015 ». Applaudissements nourris des militants présents qui ne savaient apparemment pas quelle serait l’issue de la réunion et pensaient que la gauche baisserait pavillon.

« La dynamique est du côté de Muselier »

Pour les militants et têtes de liste de la gauche, la décision est logique. « Renaud Muselier est en mesure de gagner la région. Le candidat du RN n’a plus de dynamique donc nous pourrons, en nous maintenant, avoir des candidats écologiques et défendre nos valeurs à la région », enchaîne la tête de liste des Bouches-du-Rhône, Capucine Edou. Les militants sont évidemment à l’unisson autour de ce maintien.

Coup de théâtre à 23 heures

Mais la soirée était décidément trop belle. A 23 heures Gabrielle Siry-Houari la porte-parole du parti socialiste du PS intervient et demande en direct via un plateau télé le retrait de la liste de Jean-Laurent Félizia. Premier coup dans l’estomac avant un autre uppercut quelques minutes plus tard de la part cette fois de Sandra Regol, porte-parole d’EELV dont est issu la tête de liste régionale. Même punition, le retrait sans condition. Jean-Laurent Félizia pourrait être groggy mais il résiste et « ne souhaite pas répondre aux oukases états-majors parisiens ». Reste que la position sera difficile à tenir. Sur les 123 membres de la liste il pourrait y avoir des défections et certaines seraient déjà en cours.

Joël BARCY