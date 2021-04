Elections régionales : Renaud Muselier (LR) officialise sa candidature en Provence-Alpes-Côte d’Azur

Accueil > Provence > Politique > Elections régionales : Renaud Muselier (LR) officialise sa candidature (...)

« Les 20 et 27 juin prochains, je serai candidat aux élections régionales », vient d’annoncer Renaud Muselier, président de Provence-Alpes-Côte d’Azur dans un communiqué mettant en avant son « bilan solide ». « Avec l’ensemble de ma majorité, nous avons été à la manœuvre, en permanence, pour faire des propositions,trouver des solutions, apporter de l’aide à tous ceux qui en ont besoin, sans jamais laisser personne sur le bord du chemin. Le 13 décembre 2015, les électeurs de Provence-Alpes-Côte d’Azur nous ont élu, avec Christian Estrosi et l’ensemble de notre équipe, à la tête de notre région. Depuis bientôt quatre années, j’ai l’honneur d’en être le président, avec un bilan solide à l’appui ».

Renaud Muselier candidat à sa succession en provence Alpes-Côte d’Azur © Destimed/RP

Un millier d’élus locaux qui ont rejoint mon comité de soutien

Renaud Muselier rappelle : « Ce bilan nous est reconnu par des acteurs majeurs du monde de la culture que nous n’avons jamais abandonné, du monde économique que nous avons toujours soutenu, le tissu associatif et sportif qui a prouvé son dynamisme, et par plus d’un millier d’élus locaux qui ont rejoint mon comité de soutien. Ceux qui me connaissent le savent : ma colonne vertébrale, c’est ma région. Elle est solide ! Je suis un homme de la droite et du centre, qui sait additionner et rassembler ».

Les 8 composantes politiques qui forment la majorité régionale me soutiennent aussi

Il souligne encore : « Mon bilan est reconnu par ma famille politique -elle m’a apporté son soutien, je l’en remercie et j’en suis honoré- ainsi que par l’aide proposée par des personnalités de tous les horizons qui me proposent leur aide. Les 8 composantes politiques qui forment la majorité régionale me soutiennent aussi : tout au long de cette mandature, il n’a jamais manqué une seule voix à notre action. »

Les crises actuelles sont loin d’être terminées

Parle d’un mandat qu’il honorera « Jusqu’à la dernière heure », explique encore que « ces deux mois sont cruciaux ». Il cite notamment : « Il y a nos lycées à rouvrir le 3 mai, on est prêt. Il y a une campagne de vaccination à accélérer, pour protéger notre santé : on va continuer. Il y a des examens à organiser pour les étudiants, c’est opérationnel. Il y a des cafés et des restaurants à rouvrir, des festivals à organiser, une vie sociale et culturelle à retrouver : on va la reconquérir. Je veux que la Fête des terrasses, le 1er juillet prochain, soit un succès. » Mais, Renaud Muselier rappelle que « les crises actuelles sont loin d’être terminées ! Les deux calendriers se percutent, celui du retour à la vie et celui de la campagne électorale. Je les mènerai de front, avec un seul mot d’ordre en toutes circonstances : Notre région d’abord ! »

La liste la plus large possible

Et candidat à sa succession, Renaud Muselier déclare : « Fort de mon bilan, de ma fidélité à mon engagement politique et de mon expérience, je constituerai en toute liberté la liste la plus large possible, sans accord d’appareils, pour affronter les difficultés de demain avec calme, efficacité et pragmatisme. Cette liste soutiendra mon bilan, et partagera mon projet. Notre région d’abord, et avant tout ! Et pour les six ans qui viennent, l’avenir de notre région sera mon unique boussole. Les slogans simplistes, la caricature permanente, ou le marchepied pour la campagne présidentielle de Marine Le Pen ne prendront pas en otage le destin de cinq millions d’habitants. »

Patricia MAILLÉ-CAIRE