Élections régionales et départementales : Participation en chute libre en Provence-Alpes-Côte d’Azur

Accueil > Provence > Politique > Élections régionales et départementales : Participation en chute libre en (...)

A midi pour ce premier tour des élections départementales et régionales, le pourcentage des électeurs qui se sont déplacés est en baisse sensible. Parfois près de huit points comme dans le Var. La plus faible mobilisation à l’instar de 2015 se situe dans les Alpes Maritimes. Difficile à cette heure d’en tirer des enseignements et à qui va profiter l’abstention.

Le traux de participation en Paca est en chute libre © Destimed

Var : 14,97%. Pour comparaison, la participation à midi était de 22,11% aux élections régionales de 2015.

Alpes-de-Haute-Provence : 18,32 % . Pour comparaison, la participation était de 24,52 % aux départementales de mars 2015 et de 24,77 % aux régionales de décembre 2015.

Vaucluse : 15,30 %. La participation était de 20,80 % aux départementales de mars 2015 et de 18,69% aux élections régionales de 2015.

Alpes-Maritimes : 11,62%. La participation était de 17,77% aux élections départementales de mars 2015 et de 12,84% aux élections régionales de 2015.

Hautes-Alpes : 14,39%. La participation était de 16,61% aux élections départementales de mars 2015 et de 18,02% aux élections régionales de 2015.

Bouches-du-Rhône : 15,14 %. Pour comparaison, à midi la participation était de 17,28% aux élections départementales de mars 2015 et de 18,82% aux élections régionales de 2015.

Mais globalement la région Provence-Alpes-Côte-D’azur obtient un meilleur taux de participation qu’au niveau national. Elle s’établit à 12,22% à la mi-journée, soit quatre points de moins que les régionales de décembre 2015 (16,27%) et plus de cinq points de moins que les départementales de mars 2015 (17,97%), selon les chiffres du ministère de l’Intérieur.

Joël BARCY