Accueil > Provence > Politique > Élections régionales et départementales : informations pratiques

Conformément aux déclarations du Premier ministre à l’Assemblée nationale, le 13 avril, les élections départementales et régionales, initialement fixées en mars 2021 puis les 13 et 20 juin, auront lieu les 20 et 27 juin.

Demain direction l’isoloir © Destimed

Comment sont organisées les élections régionales et départementales ?

Les élections régionales ont pour objet d’élire les conseillers régionaux qui siègent à l’assemblée délibérante de la région, le conseil régional. Les conseillers régionaux sont élus pour 6 ans dans chaque région au scrutin de liste à deux tours, chaque liste étant constituée d’autant de sections qu’il y a de départements dans la région.

La prime majoritaire attribuée à la liste ayant obtenu la majorité absolue des suffrages au premier tour ou qui est arrivée en tête au second, est égale au quart des sièges à pourvoir.

Les listes ayant obtenu au moins 10% des suffrages exprimés peuvent se maintenir au second tour.

Liste de candidats aux élections régionales

Les élections départementales permettent d’élire les conseillers départementaux qui siègent à l’assemblée délibérante du département, le conseil départemental. Le canton créé par la loi du 22 décembre 1789, constitue la circonscription électorale dans laquelle est élu un conseiller départemental. Les conseillers départementaux sont élus pour 6 ans au suffrage universel direct dans le cadre d’un scrutin binominal majoritaire à deux tours.

Pour être élu au premier tour, il est nécessaire qu’un binôme de candidats, constitué obligatoirement d’un homme et d’une femme, recueille la majorité absolue des suffrages exprimés et le quart des électeurs inscrits. À défaut, il est procédé à un second tour et la majorité relative est alors suffisante pour être proclamé élu. Toutefois, le binôme de candidats doit avoir obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 % des électeurs inscrits pour être candidat au second tour. Si aucun des binômes de candidats n’atteint ce seuil, les deux binômes de candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent rester en lice pour le second.

Liste des binômes candidats

Connaître son bureau de vote :

Vous avez égaré votre carte d’électeur, vous avez déménagé, vous êtes inscrit récemment ou pour toute autre raison, vous ne connaissez pas l’adresse de votre bureau de vote, le site service public.fr a mis en place un formulaire dédié.

vérifier votre inscription / connaître son bureau de vote

Quelles sont les pièces à présenter pour voter ?

Pour voter, vous devez prouver votre identité. Votre carte nationale d’identité, votre passeport ou votre permis de conduire peuvent être présentés. Votre carte d’électeur n’est pas obligatoire.

papiers d’identité à présenter pour voter . Liste complète ICI